Javi Hernández: "Egea nos hace creer en las posibilidades de play-off"

El Oviedo ha regresado esta mañana a los entrenamientos en El Requexón tras la trascendente victoria en Almería. Tras la sesión, Javi Hernández ha atendido a los medios en la sala de prensa.

La victoria.

"Cambia, pasas de un tropiezo como la del Córdoba a ganar fuera que siempre es importante".

"El equipo estaba mentalizado de que debíamos salir a pelear desde el primer minuto, ser serios, disciplinados y esperar nuestro momento. Salimos a por el partido, y así se vio: pusimos todo de nuestra parte".

Titular.

"Durante la semana el entrenador prueba varios sistemas, jugadores, pero no sabía si sería titular".

"Egea sabe que puedo jugar como central y como lateral, para lo que necesite".

El 4-4-2

"Cambia un poco la defensa, porque tienes uno menos atrás. Y corres más. Si está la defensa junta, no tiene que haber espacios".

"La presión debe hacerla todo el equipo, todos a muerte para que no saquen el balón jugado y los de atrás lo tengamos más fácil. Nuestra intención era apretar arriba, que no salieran cómodos".

Próximo partido.

"Va a ser duro contra el Granada, está segundo, tiene un buen equipo. Hay que salir como ante el Almería, a por ellos".

Confianza.

"Estamos tranquilos en todo momento, seguimos con la misma ilusión. Lo seguiremos intentando".

"Egea nos hace creer que las posibilidades de play-off. Quedan 6 finales, estamos metidos".

Jimmy.

"A Jimmy le he considerado un gran futbolista. No me sorprente. Es su nivel y lo está demostrando".

Rendir en el Tartiere.

"Los últimos partidos en casa son empates, hay que darle una alegría a la afición".