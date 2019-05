Jimmy renueva hasta 2022

Los frutos del Vetusta siguen saciando los deseos del primer equipo, elemento imprescindible el filial en el devenir de la temporada azul. El último fenómeno se llama Jaime Suárez Juesas, "Jimmy" como nombre de batalla. Al chaval le ha bastado con cuatro actuaciones sobre el césped para demostrar que su sitio está en el fútbol profesional. Así lo ha entendido el Oviedo que ayer anunció la prolongación del contrato del centrocampista hasta el 30 de junio de 2022. Como premio añadido, Jimmy contará a partir de la próxima campaña como futbolista del primer equipo. Es el último ejemplo de los frutos del filial en la mejor temporada de su historia.

El ejemplo de Jimmy ha sido el de la evolución constante en los últimos años. En la temporada 2015/16, cumplido su periplo en el juvenil, el Oviedo no le encontró hueco en el filial y decidió cederlo al Astur. Ese año descendió a Preferente. Regresó al Vetusta con el poso que da su primer año en la exigente Tercera. La llegada de Javi Rozada en el verano de 2017 fue su impulso definitivo. Jimmy fue básico en los planes del técnico en un curso redondo para el Vetusta, que logró el ascenso a Segunda B.

El cambio de categoría no alteró la contribución del asturiano, pilar fundamental en el filial. Hasta hace un mes, Jimmy llevaba acumulados con el Vetusta 1.832 minutos, en 23 encuentros. Las bajas en la medular hicieron que Anquela le citara y le diera la titularidad en el choque del Oviedo ante el Deportivo. Jimmy fue uno de los destacados en el empate. Ante Las Palmas refrendó su buena imagen inicial y contra el Córdoba fue de los pocos que se libró del desastre. Pero la mejor versión estaba por ver. Fue en Almería, en su cuarta aparición con los mayores, donde explotó todo su talento. La alegría fue doble: Jimmy logró al fin su primera victoria con el primer equipo.

El club, que ya negociaba desde hace semanas la prolongación de su contrato, ha cerrado la continuidad del canterano antes de que sus actuaciones pudieran despertar el interés de algunos equipos.

Con Jimmy, el centro del campo del Oviedo de cara a la próxima temporada va cogiendo forma. Tejera tiene otro año más de contrato y a Folch se le renovó a mitad de curso hasta 2021. Los azules contarían con tres pivotes fijos en sus planes. Además, están otros casos que llegan desde el filial.

Como el de Lolo, otro pivote puro. El centrocampista salió cedido en el pasado mercado invernal rumbo al Extremadura, en busca de minutos en Segunda. El futbolista tiene contrato hasta 2020 y regresará para el primer equipo siempre que el conjunto extremeño no ejecute la cláusula que tiene para hacerse con el futbolista, algo que no es descartable con su protagonismo en las últimas semanas. El préstamo también establece que el Extremadura pagará una contraprestación al Oviedo en el caso de que el futbolista no juegue al menos la mitad de los partidos.

En una situación similar a la de Jimmy se encuentran otros dos futbolistas. El caso de Jimmy se parece mucho al de Borja Sánchez, al que el Oviedo renovó a finales de enero su contrato hasta 2022 y, al igual que el pivote, será con ficha del primer equipo. También tiene vinculación el próximo curso con el primer equipo Steven Prieto, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA. El delantero debutó el pasado curso con los de Anquela y estrenó su cuenta goleadora y este año ha participado en otros cinco encuentros con los mayores.

Además, están los casos de Javi Hernández y Viti, los dos con ficha del filial esta temporada pero que el día a día se comportan como futbolistas a las órdenes de Egea. Javi Hernández está cedido por el Madrid pero el préstamo podría ampliarse otro curso más. De concretarse, lo haría para estar con el primer equipo. Con Viti el problema son las lesiones. Si está a pleno rendimiento, el club le considera futbolista del primer equipo a todos los efectos. Egea le incluyó en la lista para su estreno en Almería.