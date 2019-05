Diegui: "El equipo necesitaba un cambio de sistema"

El lateral del Oviedo Diegui Johannesson analizó ayer la actualidad del equipo: "Ahora creemos más que nunca. Y más después de la victoria en Almería, que anímicamente fue maravillosa. Egea nos dijo que era una final, y ganamos. No valía empatar y sacamos el resultado. Él nos decía que había que ser realistas, que solo valía vencer. ", comentó el canterano en una entrevista con la cadena Cope Asturias. El lateral profundizó en los cambios de Egea: "Creo que el equipo necesitaba un cambio de sistema. Nunca habíamos probado este 4-4-2. Hay buenos delanteros, buenos mediocentros, y salió bien. No sufrimos en defensa y estuvimos mejor en ataque. No tuve la sensación de otros partidos de agobio, de encerrarse atrás; fuimos a por el partido desde el principio".