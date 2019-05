Egea: "Jimmy parece un veterano"

El entrenador del Oviedo, el argentino Sergio Egea, analizó hoy en El Requexón el momento del equipo a dos días del encuentro ante el Granada en el Tartiere (20.30 horas). Tras su debut con triunfo ante el Almería en su segunda etapa en el club el técnico llamó a la "unidad" para que el Oviedo logre meterse en el play-off en los partidos que quedan. Aseguró que su equipo saldrá ambicioso contra el Granada: "Este equipo necesita futbolistas ganadores". También lanzó un mensaje de reconocimiento al trabajo de Juan Antonio Anquela, su antecesor en el banquillo y habló maravillas del canterano Jimmy, renovado esta semana, "parece un veterano", dijo. Estas fueron las declaraciones de Egea esta mañana en El Requexón.

Una semana con buen ánimo: "Cuando se gana los ánimos suben y se entrena mucho mejor. Los triunfos son bienvenidos. Los chicos compitieron de la mejor manera el sábado contra el Almería y se consiguieron tres puntos importantísimos. Tenemos que seguir de la misma manera, buscando el triunfo los partidos que nos quedan".

¿Qué mensaje les transmite a sus futbolistas?: "Les dije algo coherente de sentido común, lo que este club necesita. Este equipo necesita futbolistas ganadores y comprometidos, que lo son. Son muy profesionales. Debemos buscar al rival, somos un equipo grande. No somos menos que nadie, pero en una Liga tan larga hay altibajos. Tenemos confianza plena en ellos para que compitan y busquen el play-off".

¿Nota recuperado el ánimo del oviedismo?: "Estuve veinte meses y siempre encontré a la afición muy animada, respaldando al equipo. La gente de Oviedo es muy buena, exigente, y eso es bueno. Siempre vi a la afición apoyando a su club, sintiendo sus colores y siempre quiere estar en los mejores lugares. Eso es lo que nosotros debemos buscar".

¿Le ha sorprendido la plantilla?: "Seguía mucho a la plantilla durante la temporada, he visto todos los partidos de todos los equipos. Ya tenía una radiografía. No cabe duda de que viéndolos aquí me ha sorprendido gratamente. Una cosa es verlo por televisión y otra estar aquí. Son un grupo sano, unido, que entrena a una velocidad alta y eso debemos hacer para competir con los grandes equipos"

¿Qué se siente dos días antes de regresar al Tartiere?: "Me siento muy responsabilizado, muy contento de estar aquí con ustedes, en la ciudad. Para mi es un privilegio estar aquí. Debo trabajar a ful para que el equipo compita de la mejor manera. El Oviedo llevaba una buena línea, no se hacen 53 puntos fáciles. No hay que desmerecer lo anterior, hay altibajos. Somos humanos. En siete partidos hay que pelear para llegar al play-off, lo que aspira siempre este club".

¿Qué quiere del Oviedo el domingo?: "Contra el Almería competimos para que nos hiciesen daño, pero luego nosotros debemos tener una identidad: jugar en campo contrario y apretar, eso es lo que quiero del Oviedo. El Granada va a ser igual, quiere ascender directamente y va segundo por méritos propios. Vamos a jugarle como lo que somos, un buen equipo con buenos futbolistas. Tenemos buen pie, buena cabeza y estamos preparados físicamente. Vamos a jugarle al Granada con el respeto que se merece, en nuestro campo, con nuestra afición. Vamos a ir a buscarles para que el triunfo se quede aquí".

La plantilla corta: "El plantel es corto, pero también tenemos el filial. Compiten muy bien en Segunda B. Las lesiones son una pena (Omar Ramos y Forlín) pero los que estén lo van a dar todo y una gran imagen".

¿Cómo ve a Jimmy?: "No tenía muchas referencias de él, hace poco que empezó a jugar en el primer equipo. Entró con una fuerza grande, con un espíritu muy bueno. Está muy bien preparado. Le tocó jugar y parece un veterano. Se ha ganado su continuidad. A mi me gustan los futbolistas así, rápidos y con chispa. Tácticamente es un jugador interesante. Le deseamos lo mejor, está hecho en la cantera del Oviedo y esto tiene mucho mérito".

¿Prevé cambios en el once?: "Muchas veces lo que funciona no se toca. Los chicos dieron una imagen interesante que a todos nos dejó contentos. Queda un día de entrenamiento y veremos a ver que pasa".

¿El futuro del Oviedo pasa por una plantilla corta y el filial?: "Creo que la plantilla es correcta. Cuando tienes un filial que hace las cosas tan bien darles la oportunidad a los chicos de la cantera y asturianos muchas veces es importante. Entiendo que la metodología que está llevando el club es la correcta".

¿Qué le diría a la afición de cara a este partido?: "La afición siempre está con su equipo. Da gusto que te acompañen a todos los lados. Necesitamos de todos y su apoyo es bárbaro, son el número doce. Se que van a estar en el estadio apoyando al equipo y nosotros tenemos que contagiarlos con nuestro fútbol, agresivo y de ataque, que es lo que les gusta. De la mano debemos ir todos, me gusta lo grupal. Oviedo tiene que ser eso, de conjunto. Así buscaremos el objetivo, que es llegar al play-off".