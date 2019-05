El plan de Egea: "Jugar en campo contrario y apretar"

Unidad, ambición y respaldo pleno a los futbolistas del Oviedo. El mensaje de Sergio Egea se mueve entre esos tres vértices. Unidad por encima de todo, porque el argentino, tras once días en el cargo en esta segunda etapa, cree que es indispensable que todos naveguen juntos hacia el puerto del play-off de ascenso: afición, club, plantilla... Todos los estamentos suman tras el terremoto por el cambio de entrenador a solo siete partidos del final, y Egea les pide ayuda.

"La afición del Oviedo siempre está con su equipo. Da gusto que te acompañen a todos los lados. Necesitamos de todos y su apoyo es bárbaro, son el jugador número 12. Sé que van a estar en el estadio apoyando al equipo y nosotros tenemos que contagiarlos con nuestro fútbol, agresivo y de ataque, que es lo que les gusta. De la mano debemos ir todos, me gusta lo grupal. Oviedo tiene que ser eso, de conjunto. Así buscaremos el objetivo, que es llegar al play-off", dijo ayer el argentino en El Requexón, en su primera comparecencia tras la presentación de la pasada semana, antes de recibir mañana al Granada en el Tartiere (20.30 horas). Partido de altura en la lucha por los puestos nobles. En El Requexón hay un nuevo jefe y las dinámicas han cambiado. Los entrenamientos son diferentes -quizá menos tácticos- y los mensajes que se lanzan ahora están más centrados en el Oviedo. Pocas referencias hay al rival y sí un análisis más profundo de lo propio. Egea se sienta en la ciudad deportiva -llega media hora antes de lo que solía hacerlo Anquela- y recita punto por punto lo que quiere de su equipo.

"Contra el Almería competimos bien para que no nos hiciesen daño (preguntado sobre anular al rival), pero luego nosotros debemos tener una identidad: jugar en campo contrario y apretar, eso es lo que quiero del Oviedo. El Granada será parecido, quiere ascender directamente y va segundo por méritos propios. Vamos a jugarle como lo que somos: un buen equipo con buenos futbolistas. Tenemos buen pie, buena cabeza y estamos preparados físicamente. Vamos a jugarle al Granada con el respeto que se merece, en nuestro campo y con nuestra afición. Iremos a buscarles para que el triunfo se quede aquí", dijo el preparador.

Egea se centra en los futbolistas. Les cede el protagonismo. Todos los jugadores del Oviedo que valoraron esta semana la situación del equipo destacaron las ganas del argentino y la importancia de su mensaje. Egea desvela lo que le traslada a sus pupilos: "Les dije algo coherente, de sentido común. Lo que este club necesita: futbolistas ganadores y comprometidos, que lo son. Son muy profesionales. Debemos buscar al rival, somos un equipo grande. No somos menos que nadie, pero en una Liga tan larga hay altibajos. Tenemos confianza plena en ellos para que compitan y busquen el play-off", matizó.

Egea dejó entrever que repetirá el mismo once ante el Granada que ganó al Almería hace una semana y habló sobre el canterano Jimmy, una de las últimas sensaciones: "No tenía muchas referencias sobre él, hace poco que empezó a jugar en el primer equipo. Entró con una fuerza grande, con un espíritu muy bueno. Está muy bien preparado. Le tocó jugar y parece un veterano. Se ha ganado su continuidad. A mí me gustan los futbolistas así, rápidos y con chispa. Tácticamente es un jugador interesante. Le deseamos lo mejor, está hecho en la cantera del Oviedo y esto tiene mucho mérito", dijo Egea, que no quiso finalizar su intervención sin lanzarle un guiño al Vetusta: "Cuando tienes un filial que hace las cosas tan bien, es importante dar la oportunidad a chicos de la cantera y asturianos".