Ibra:"Jugamos para ganar, pero es un buen punto"

El mensaje que trasladará el vestuario azul esta semana a la hinchada es nítido: el Oviedo sigue teniendo opciones y todo pasa por seguir sumando. El empate de ayer duele por el deseo de ganar, pero se valora seguir en la lucha por la promoción, a tres puntos a falta de cinco partidos. Los gestos de los futbolistas nada tenían que ver respecto al anterior encuentro en casa, otro empate ante el Córdoba (3-3).

Ibrahima, que rescató un punto en el 87 para el Oviedo gracias a un zurdazo -es su sexto gol en Liga-, valoró el momento del equipo tras las tablas de ayer. "Estoy contento. No somos conformistas, pero es un buen punto. Ellos saben a lo que juegan y hemos demostrado que podemos competir. El Granada juega bien y ha habido un momento que tocaban realmente bien el balón", dijo el senegalés. Y explicó su tanto: "Yo estoy ahí para todo lo que pueda pasar. No me lo pensé cuando me la encontré", apuntó el senegalés sobre la acción de su gol.

"Nosotros jugamos para ganar. Vamos a ir partido a partido. Estamos ahí. Las cosas no son tan fáciles. Podemos entrar en el play-off", afirmó acerca de lo que queda, insistiendo sobre lo que importa el punto: "Siempre vamos a ganar. Hemos estado hasta el último minuto intentándolo y hemos hecho lo más difícil. Para mí es un buen punto", repitió.

Ibrahima -de los pocos jugadores del plantel que se despidió de Anquela en redes sociales- también comentó ayer lo que supone para él el cambio de sistema a dos delanteros y las nuevas decisiones de Sergio Egea: "El míster sabe lo que dice y cómo poner a los jugadores en el campo, estamos muy contentos con él. Es más fácil para nosotros jugar con dos delanteros -él, Joselu o Toché-, siempre estamos ahí para pelear", abundó Ibra.

El senegalés del Oviedo también comentó que lo mejor para los intereses del Oviedo de cara a meterse en la promoción es que el Cádiz-Málaga de hoy acabe en empate y no perdió el sentido del humor para despedirse en su comparecencia ante los periodistas en el Día de la Madre: "Felicidades a todas las madres, pero sobre todo a la mía", dijo sin quitarse la sonrisa antes de marchar del Tartiere.