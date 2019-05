"Subiremos, ya lo dice nuestro lema: 'Nunca rendirse'"

María Álvarez, presidenta de la peña azul Olivares, es la primera en participar en esta sección en la que la que las peñas exponen sus razones para pensar que este año puede ser el del regreso a Primera del Oviedo. "Se me ocurren varias razones para pensar que este año se puede dar el deseado ascenso del Oviedo a Primera División, pero voy a intentar resumirlas en cinco", explica antes de exponerlas: "Primero, porque la peña Olivares somos una peña muy optimista y siempre buscamos el lado bueno de las situaciones. Segundo, por el cambio de sistema que ha sufrido el equipo desde la llegada de Egea y el aire nuevo que ha introducido en el equipo el cambio de entrenador. Tercero, por el estado de forma de Ibrahima; me parece que ha sido todo un desperdicio no haberlo explotado más durante el resto de la temporada. Cuarto, porque el lema del oviedismo y del Real Oviedo es "nunca rendirse". Y quinto, porque ascender a Primera División significaría la culminación de un sueño, volver al sitio que nos corresponde y del que nunca debimos salir".