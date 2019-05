Viti: "Egea me pide que encare y que explote mi velocidad"

El extremo del Oviedo Viti Rozada fue el encargado de atender hoy a los medios tras el entrenamiento del equipo en El Requexón. El canterano, que el pasado domingo jugó sus primeros minutos a las órdenes de Sergio Egea, insistió en las posibilidades del equipo para conseguir el play-off: "Que no nos den por muertos", avisó. Estas fueron sus declaraciones.

¿Cómo vio al equipo ante el Granada?: "En líneas generales estuvimos bien. El Granada es un equipazo, nosotros pelearemos hasta que tengamos vida. El equipo está compitiendo bien, llevamos dos partidos en los que demostramos personalidad. Si el partido llega a durar cinco minutos más conseguiríamos la victoria"

No hacer cuentas: "Hay que pensar solamente en el Málaga, que nadie nos de por muertos. Es un rival complicado, pero tenemos que pensar en nosotros. Si estamos concentrados y tenemos intensidad tendremos muchas posibilidades. No miramos la clasificación porque si no haces su trabajo no vale. Tenemos que ganar y mirarlo después".

¿Cómo está en lo personal?: "Muy bien. Intento entrenar al máximo, como se entrena se juega. Intentar aprovechar todos los minutos. Me pide que explote mi velocidad, que tenga confianza en mi mismo. Que encare y que seguramente me lleve al defensa".

La temporada del Vetusta: "Hay un equipazo. Cada vez que suben hacen un buen trabajo y se está viendo con Jimmy".