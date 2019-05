Mossa: "Nunca perdemos la fe"

Tras el entrenamiento de esta mañana, Mossa ha atendido a los medios en El Requexón.

El empate ante el Granada.

"En la primera parte estuvimos bien, jugando en campo contrario, haciendo lo que habíamos trabajado durante la semana. Con el gol de ellos, cambia el escenario, controlan más el partido. Pero somos capaces de estar dentro del partido, nos metemos y al final podemos incluso ganar".

"Al final hay que valorar el punto, tal y como se puso el partido no era fácil. Empatamos gracias a ese ambiente del Tartiere, que engancha a la gente y parece que todo sopla a favor".

La actitud.

"Siempre ha sido una linea a seguir: nunca perdemos la fe. Nunca perdemos la cara a los partidos. Si peleas hasta el final, a veces te permite sumar. Aunque es verdad que en otras ocasiones se nos fueron puntos al final".

El Málaga.

"Vamos al campo de un equipo que en teoría debería ascender directo, de los mejores equipos de Segunda, pero no somos menos que nadie, tenemos nuestras armas. Somos capaces, estando a buen nivel, de ir a Málaga y ganar".

Egea.

"Desde el primer día el mister fue claro, me mostró confianza, me dijo lo que quería de mí. Lo que tengo que hacer es ayudar al equipo en lo que sea. Llevo muchos minutos, ahora toca intentar sumar siempre. Lo importante es el Oviedo, y en el rol que nos toque aportar nuestro granito de arena. Cada minuto que juegue puede ser el que nos meta en play-off".

"Me ve como lateral, me conoce de Tarragona, nos enfrentamos incluso. Cree en mi juego, tiene confianza. Debo adaptarme a lo que quiere de mí. Me siento respaldado".

La competición.

"A día de hoy el nivel en Segunda ha subido. Hay más equipos que optan a los puestos de arriba. Hay más calidad en la categoría. Hay 10 o 12 equipos que aspiran al play-off".

"Estamos convencidos de que podemos competir contra cualquiera, ese es el primer paso. Quedan 15 puntos. El que esté mentalmente mejor es el que se lo llevará. No hay margen de error".

Comparativa con la pasada temporada.

"Cada temporada es distinta, año pasado hubo opciones también. Lo importante es llegar al final con opciones. No podemos tener mentalidad negativa, sino que somos un equipo ganador. Iremos a ganar cada partido. Hay que valorarlo todo: Quizás el punto ante el Granada acaba sirviendo para el play-off, con ese punto el año pasado nos hubiéramos metido".