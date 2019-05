Egea: "Hay que ir encima de ellos, aunque corramos riesgos"

Como la realidad se ha encargado hasta la fecha de refrendar las palabras, lo que dice Sergio Egea conviene tenerlo en cuenta. Así que cuando el argentino anuncia un equipo valiente para la cita de La Rosaleda, uno sabe que la intención es firme. Que no es una fórmula vacía para salir al paso en la sala de prensa. Egea ha aterrizado en Oviedo con las ideas claras, con determinación. Se le nota incluso más convencido ante los micrófonos que en su primera etapa como azul. Quizás el corto espacio de tiempo (7 semanas de fase regular, a la espera de si hay prolongación) del que dispone para demostrar sus dotes como técnico le hace ser más directo, sin titubeos. Y en sintonía con el discurso, Egea prepara otra dosis de Oviedo atrevido en La Rosaleda. Más de lo que se ha visto en las dos primeras tomas. Quizás no sea el equipo que trate la pelota con más mimo, ni el que mejor combine. Pero tiene como objetivo que las cosas sucedan cerca del área contraria. Ambiciosa meta.

"El reto es que compitamos", expone Egea ante los medios como punto de partida de su propuesta antes de explayarse: "Tenemos que jugar igual de local y de visitante. Si gozamos de más tiempo con buen juego, mejor. Si logramos asociarnos, mucho mejor. Pero quiero que seamos un equipo incómodo. Que el rival diga: '¡Uf! Viene el Oviedo y estos no paran". La base está clara. Egea quiere un Oviedo pegajoso, de choque; dueño de las segundas jugadas. "Quiero jugar en el campo del contrario; no me gusta esperar a ver qué hace el rival para ejecutar. Hay que ir encima de ellos, aunque corramos riesgos", corona.

El otro gran objetivo del entrenador pasa por el aspecto mental del juego. "A los jugadores les pido que crean en ellos, que tengan su autoestima alta. Son buenos, por eso están en el Oviedo. No me gusta que un chico agache la cabeza por un error en el pase, eso es un mal síntoma. Ante el error, ese jugador que la perdió tiene que ir a recuperarla. Hay que asumir con naturalidad tanto el fallo como el acierto", pregona Egea.

A sus palabras le acompañará una semana más la apuesta por un dibujo alegre, el 4-4-2 que condensa más presencia ofensiva en el campo. De momento, con 4 puntos en el bolsillo sobre los 6 disputados, las cosas parecen ir en el rumbo adecuado. Pero el play-off exige más. Exige sumar de tres en tres para superar la feroz competencia. Egea mantendrá la estructura y parece que también los nombres. Durante la semana ha probado algunas cosas nuevas, pero de cara a la cita podría optar por el camino de la continuidad. O al menos eso deja entrever. "Se suele decir que lo que va bien conviene no tocarlo. A veces es mejor que no aparezca el entrenador que todo siga fluyendo como hasta ahora. Hice una apuesta por unos jugadores y han demostrado que valen. Pero el que no está saliendo de inicio también me lo pone difícil", analiza el entrenador.

El duelo de La Rosaleda, ante un rival de los llamados a ascender directo al comienzo del curso, supondrá el reencuentro de Egea con Víctor Sánchez del Amo. El argentino dirigió al entonces extremo en el Madrid B de la temporada 1995-96, un conjunto que acabó cuarto en Segunda y que dejó un puñado de buenos futbolistas en Primera. Egea guarda un gran recuerdo del que fuera su pupilo: "Era un gran jugador, un excelente tipo y un gran profesional. Hizo una gran carrera. Son hornadas que salen de vez en cuando en los filiales y el entrenador está en la última fila porque ejecutaban muy bien".