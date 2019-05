Javi Rozada no confirma su continuidad en el Vetusta la temporada que viene

El entrenador del Vetusta, el ovetense Javi Rozada, habló sobre su futuro tras el encuentro del Vetusta ante el Racing y no confirmó su continuidad en el filial la temporada que viene. El técnico, que tiene contrato por un año más, no dijo que se fuera a ir, pero la comparecencia tuvo un claro aroma de despedida, con Rozada pelín emocionado en la sala de prensa. El entrenador también aprovechó para pedir un mayor apoyo al filial en el futuro por parte de la afición. Estas fueron las palabras de Rozada sobre su futuro.

Su futuro:

"Tengo un año de contrato y estoy agradecido a los dirigentes por haberme dado la oportunidad de crecer como profesional y como persona en este club, que al final es mi casa. Ahora nos tendremos que sentar y tendremos que buscar la mejor salida para todos, la mejor salida no de "salir", sino que en la reunión habrá que hablar cosas y lo que tenga que ser será"

"Empieza un ciclo nuevo aquí y la persona que esté en el filial tendrá que trabajar muchísimo. Vienen años en los que hay que sacar mucho rendimiento, quedará muy poca gente de la plantilla, sino me confundo 3 o 4 de veintidós. Va haber que trabajar muchísimo, como hicimos aquí hace dos años. El camino ya está enseñado, y es que ya se marcó el camino. Espero que sea yo o sea otro el equipo tenga identidad y sigan saliendo jugadores.

Agradecimientos y reivindación:

"Me gustaría agradeceros a todos, a la gente que estuvisteis en el día a día por el seguimiento al filial. También agradecer a los futbolistas y al cuerpo técnico, que han hecho un trabajo sensacional. También a los familiares y amigos que han acudido a El Requexón. Animar a la gente a que el año que viene El Requexón pueda tener gran afluencia, porque el equipo lo necesita. Creo que el año que viene a este equipo hay que darle la importancia que tiene, que es muchísima, se vio este año con varios jugadores en el primer equipo. Se que este año hubo un abono y yo ahí no me meto, son cosas del club. Creo que es muy importante ir de la mano y que el año que viene el oviedismo pueda acudir a El Requexón".