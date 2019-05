Egea cree en el play-off: "Podemos ganar los partidos que quedan perfectamente"

El entrenador del Oviedo, Sergio Egea, valoró esta mañana la situación del equipo antes de recibir el domingo al Numancia en el Tartiere. El argentino expresó un discurso optimista y dijo que el Oviedo está capacitado para ganar los cuatro partidos que quedan, sacar 69 puntos y si el resto de resultados acompañan lograr un play-off. Tras analizar el encuentro ante el Málaga dijo que los andaluces "no fueron mejores futbolísticamente, sino que el partido se decidió por acciones puntuales". También dejó ver posibles cambios en el once ante el Málaga, respaldando a los futbolistas que se están quedando en el banquillo. Estas fueron sus palabras.

¿Su reto es levantar el ánimo del grupo?: "Cuando llegué no encontré un vestuario tocado, sino comprometido y ganador, defendiendo de la mejor manera los intereses del Oviedo. Eso me hace ser optimista, por como entrenan y cómo se comportan y como se cuidan. Uno visualiza cosas del equipo, quisiéramos tener más puntos, pero nos deja en buen lugar. Vi el partido ante el Málaga tres veces y fueron acciones puntuales. El Málaga futbolísticamente no fue más que nosotros. Tuvimos un error y una muy buena acción del rival nos penaliza. Ellos se replegaron, defendieron bien con dos líneas de cuatro, que muchas veces se defiende mejor con diez que con once. El equipo tuvo una buena actitud y pusieron todo. Hay que seguir, ser optimistas y tener fe. Vamos a cualquier campo a competir".

¿Ve posible aún el play-off?: "Dependemos de nosotros mismos para lograr los doce puntos. Es verdad que luego dependemos de pinchazos de otros equipos, no solo de nosotros. Jugándose 12 puntos podemos ganarlos perfectamente. Hay plantel, buenos futbolistas y buen grupo. Esto del fútbol va de desafíos, como cualquier cosa que te propongas en la vida. Ahínco al futbolista del Oviedo a que peleé, que lo de todo por esta camiseta. Después veremos los resultados, pero con 12 puntos en juego pueden pasar muchas cosas. Hay que tener ilusión, autoestima alta y conseguir los tres puntos del Numancia. Si seguimos sumando de tres en tres tendremos posibilidades de entrar en el play-off".

¿Planea cambios ante el Numancia?: "En los tres partidos que hemos jugado los chicos han competido muy bien, pero hay otros futbolistas que esperan la oportunidad y entrenan bien. El once que elegí desde el principio ha competido, no le puedo poner pegas. Ya veremos con que once salimos, para gustos hay colores. Pero hay detrás futbolistas que si entran lo harán de la mejor manera".

Respaldo total al vestuario: "Podemos lograr todo lo que nos propongamos. Fuimos a una plaza, Málaga, top, de los grandes de la división. Tuvieron sus momentos de dudas, pero tienen un gran plantel. Creo que nos comportamos bien, y si luego ves el partido fueron tres acciones. El juego fue bastante parejo, es verdad que no rematamos a puerta, pero estuvimos ahí rondando el área rival. Tengo plena confianza en el futbolista del Oviedo. Iremos a por los tres puntos contra el Numancia. En Segunda se compite bien y hay mucha igualdad, pero tenemos la fe de que los puntos se quedarán aquí".

¿Cómo valora el Numancia?: "Tiene su dificultad, el que se juega el descenso se agarra a un clavo ardiendo. Bajar es un daño tremendo, mucho más que no subir o estar en mitad de tabla. Tenemos Numancia, Tenerife y Majadahonda. Van a venir con mucha tensión y mucha concentración, esto es fútbol y hay que competir. El grupo respalda siempre a nuestro plantel, han hecho 57 puntos por méritos propios. Ilusión y respaldo hacia ellos".

¿Podría ser titular Omar Ramos?: "Omar Ramos tuvo el problema de la inactividad, donde vuelve al fútbol profesional. El cuerpo es muy inteligente y tuvo lesiones complicadas. Está entrenando bien, le dimos unos minutos en Málaga. No va a iniciar, va a tener unos minutos en el transcurso del partido y así irá agarrando una buena base. Tiene mucha calidad, pero tiene que respaldarle el físico".