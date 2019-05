El Oviedo todavía puede

Las matemáticas y las sensaciones no se llevan bien. Y el fútbol, muchas veces, va de corazón y no de números. El Oviedo se pegó un trompazo de los que se recuerdan hace una semana ante el Málaga (3-0) y desde el vestuario ya se apuntó que las posibilidades de pelear por un ascenso se reducían a un "milagro". La Rosaleda como epílogo. Pero la industria de la pelota no para. Da segundas, terceras, cuartas e incluso quintas oportunidades. O más.

Los carbayones tienen difícil convencer a una hinchada que hoy ante el Numancia en el Tartiere (16.00 horas, La Liga 123, tv) no va a estar contenta. Pero, como esto va de resultados, sí los de Sergio Egea logran ganar en el Tartiere a los sorianos (dos meses sin un triunfo azul en Oviedo) y la suerte acompaña en otros dos encuentros (Cádiz-Osasuna y Lugo-Deportivo) los carbayones podrían acabar la jornada a dos puntos del play-off. Una distancia de solo un partido con otras tres citas por delante. A ese factor se agarran los más optimistas y también Egea, que se mantiene fiel a su discurso: el Oviedo es un grande, tiene buenos jugadores y puede -y debe- meterse en la promoción de ascenso con los mejores de Segunda. El Oviedo busca una oportunidad de reengancharse a la lucha, otra ronda más de ilusión.

Todo pasa, sumas y restas a un lado, por una victoria hoy ante el Numancia. Una empresa accesible, pero no sencilla. Los sorianos llegan a Oviedo con oxígeno, pero en una situación delicada. Le sacan tres puntos al descenso. Son el tercer peor visitante de la campaña -solo una victoria- aunque hace dos semanas, como apunte, sacaron un punto en su visita al Albacete, que lucha por ascender directo a Primera. El Oviedo, que saldrá mandón, con la presión encima, podría presentar alguna novedad en su once para amarrar un triunfo vital. No apuntan los indicios a que Egea repita alineación por cuarta jornada consecutiva. De momento, ayer mandó un claro mensaje: Toché fuera de la convocatoria por decisión técnica y Steven, del Vetusta, en su lugar. El joven ariete no va citado con el primer equipo desde el encuentro ante el Zaragoza en La Romareda (2-0), en enero. También dejó fuera Egea a Carlos Martínez y Javi Muñoz, además de Forlín, con problemas físicos.

El argentino ocultó sus cartas durante la semana, pero pinta que habrá algún cambio. Viti tiene muchas opciones de ser titular, aunque todas las posibilidades están abiertas. Egea, que heredó un proyecto hecho, tiene poco que perder. Realizar varios cambios e inclusos sentar a algún peso pesado habitual podría reforzar su autoridad frente a la hinchada. Veremos. El Numancia, por su parte, llega reforzado tras ganar al Alcorcón en Los Pajaritos. Destaca por el juego directo y tiene en Diamanka -estuvo en el radar azul- a uno de sus principales exponentes ofensivos. Juega en el centro del campo y lleva ya nueve goles, más que cualquier ariete del Oviedo.