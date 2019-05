Egea: "Estamos en una situación buena, otros nos miran hacia arriba"

Tras la sesión a puerta cerrada de esta mañana, Sergio Egea ha atendido a los medios en la sala de prensa de El Requexón. Sabe de la importancia de derrotar al Tenerife para seguir soñando con el play-off.

Las bajas.

"Tenemos la baja de Forlín, que no termina de recuperarse, se le inflama la rodilla. Y las tres ausencias por sanción. Mossa, Alanís y Bárcenas entrarán por ellos".

La mentalidad.

"Se afronta de la mejor manera, somos ganadores. Somos optimistas por cómo entrenan los futbolistas. Vamos con respeto pero buscaremos los 3 puntos".

La importancia del choque,.

"Los dos nos jugamos cosas importantes, pero es verdad que es más trágico un descenso. Buscamos lo que merecemos, un play-off. Lo estamos haciendo bien, con 60 puntos de momento, hay que ser positivos, con autoestima. El duelo de Tenerife no será sencillo, con un estadio lleno y una situación límite para ellos".

¿Mejor que el rival esté necesitado?

Nunca se sabe, hay muchas urgencias. Para un club como el Tenerife que se juegue el descenso es duro. Es un equipo conformado para pelear entre los 6 primeros. Pero debemos pensar en nuestra situación, que es privilegiada. Si ganamos seguimos optando. Pensar en nuestro juego, nuestra entrega".

"Más tensión tienen los de abajo, es una situación límite. Bajar causaría mucho daño a la institución porque se dejan de recibir muchísmas cosas. Nosotros peleamos por un privilegio".

Los chavales del Vetusta.

"Son muy buenos, juegan muy bien, con mucha calidad. Por eso el Vetusta compitió tan bien. Juegan al fútbol de una manera óptima, pueden tener su oportunidad en cualquier momento".

"Desde que he llegado he observado que los que vienen del Vetusta compiten muy bien. En mi anterior época, el filial estaba en Tercera pero también lo haçían bien. A los entrenadores a veces nos cuesta dar oportunidades. La experiencia me dice que a los chicos que despunten hay que darles una oportunidad".

¿El choque más complicado de los que quedan?

"Todos lo son pero este puede ser el más difícil. No se mira la tabla, a todos nos cuesta ganar. En Tenerife debemos ganar sí o sí. Y además hay otros escenarios que miraremos de reojo".

La plantilla.

"Desde que llegué he encontrado un plantel comprometido. Hay que darles gracias por lo que se entrenan y juegan. Son un grupo ganador. Debemos estar agradecidos porque hay jugadores muy profesionales. La posición queremos mejorarla pero estamos en una situación buena, otros nos miran hacia arriba".