El primero de los equipos involucrados en la lucha por el play-off da hoy el primer paso al enfrentarse al Zaragoza en La Rosaleda (21.00 horas). Víctor Sánchez del Amo, técnico malaguista, no se fía de los maños: "No creo que el Zaragoza venga relajado y no tendremos exceso de confianza porque nos jugamos muchísimo".