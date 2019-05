México tienta a Alanís

Los dos años de contrato que unen a Oswaldo Alanís con el Oviedo pueden quedarse en uno si el interés de Chivas por recuperar al central internacional por México cristaliza y el conjunto azul no logra el sueño del ascenso. Se daría en ese caso el escenario perfecto para una salida para la que el conjunto azul no pondría muchos obstáculos. Se entiende en el club azul que el zaguero hizo en su momento un esfuerzo por firmar con el Oviedo para optar a Primera a través de un ascenso y no pondría obstáculos en el caso de que el equipo se mantuviera en Segunda.

El diario mexicano "Récord" anunció ayer el interés de Chivas de Guadalajara por el internacional azteca, un deseo del que ya se había hablado el pasado verano, cuando el defensa se quedó sin equipo. El caso de Oswaldo Alanís no fue el de un fichaje al uso. Se comprometió en los últimos días con el Oviedo después de un verano con curvas, en el que el Getafe decidió prescindir de sus servicios antes de cumplir su sueño de jugar en la Primera División española. El Oviedo llamó a su puerta y haciendo malabares para cuadrar las cuentas le ofreció lo que podía para firmar. El mexicano aceptó, aunque estuviera fuera de su caché, y firmó por dos temporadas. La intervención de Arturo Elías fue decisiva en aquella decisión. El dueño del Oviedo, al que le une una relación afectuosa con el zaguero, se ha encargado de alabar a su compatriota en diversas ocasiones durante la temporada. Es una apuesta de Carso.

A la hora de decidir su futuro pesará de forma decisiva la categoría en la que compita el club azul el próximo curso. De lograr el ascenso, la continuidad de Alanís parece segura. El objetivo del zaguero es competir en la máxima categoría y el Oviedo le facilitaría el camino. En el caso de que los azules compitan de nuevo en Segunda, se abrirían otras opciones y será el futbolista, con otro año de contrato con el conjunto carbayón, el que decida en última instancia.

Alanís fue un jugador capital en los planes de Anquela, pero con la llegada de Egea ha pasado a un segundo plano: aún no ha debutado con el argentino.