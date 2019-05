Egea pasa la presión

Un Rodríguez López lleno y dos equipos jugándose la vida en 90 minutos. Las últimas jornadas de Liga se reservan las emociones más fuertes. Tenerife y Oviedo ponen en liza mañana sobre el césped buena parte de sus opciones de éxito en el tramo final y los azules acuden a la cita con la confianza intacta tras el necesitado triunfo ante el Numancia. La situación no es la idónea, fuera del play-off, pero no es mala, creen en el vestuario. Y Egea, maestro en la motivación, guarda un poderoso argumento para acercar a los suyos a la victoria: no es lo mismo pelear por salvar la categoría que hacerlo por conquistar un sueño.

"Los dos nos jugamos cosas importantes", inicia Egea su argumento, "pero es verdad que es más trágico pelear por evitar un descenso. Para un club como el Tenerife es duro jugarse la permanencia. Es un equipo configurado para pelear entre los seis primeros". Y añade: "Para ellos es una situación límite, tienen más tensión. Descender causaría mucho daño a la institución porque dejaría de recibir muchas cosas".

El equipo chicharrero es 18.º, solo aventaja en un puesto y dos puntos al abismo, y va, con Luis César Sampedro, por su tercer entrenador. Esta semana, el ruido extradeportivo ha invadido la rutina. Un grupo de aficionados interrumpió el entrenamiento del miércoles para charlar con el entrenador y los capitanes. Para mañana, hay convocada una manifestación contra el consejo de administración del Tenerife. Mucha tensión añadida a una situación liguera ya de por sí complicada a solo tres jornadas de la conclusión.

En el bando azul, las cosas se ven desde otra perspectiva. El Oviedo llega apurado a la cita en Tenerife (a tres puntos del play-off, el objetivo) pero, visto el panorama en la isla, la situación es casi la idónea. "Nosotros buscamos algo que merecemos. Los estamos haciendo bien, sumamos 60 puntos. Peleamos por un privilegio", proclama Egea. Los azules son octavos y los cálculos se han minimizado en las últimas semanas: Se trata de ganar todo lo que queda. Ganar y esperar. "Desde que llegué he encontrado un plantel comprometido, es un grupo ganador. Debemos dar las gracias porque hay jugadores muy profesionales. Claro que queremos mejorar la posición, pero creo que estamos en una situación buena. Otros miran hacia arriba para vernos", expone Egea. Y culmina la estrategia a seguir este fin de semana, en la línea de lo expresado tras la derrota en Málaga: "Debemos ganar en Tenerife sí o sí. Y, después, mirar de reojo a otros escenarios".