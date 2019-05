Berjón pasa revista en el Oviedo: las oportunidades perdidas, el ánimo de la afición, el futuro...

Saúl Berjón, que se perdió el encuentro ante el Tenerife por sanción, fue el encargado de atender a la prensa tras el entrenamiento del Oviedo en El Requexón. El ovetense, uno de los capitanes valoró la temporada del Oviedo, que salvo milagro (1,65% de posibilidades) no jugará el play-off de ascenso a Primera División. Berjón dijo que la campaña ha sido "una decepción" y que el equipo "no fue capaz de engancharse en los momentos claves". Estas fueron sus palabras esta mañana.

¿Ve posible el play-off?: "Me parece muy difícil, por nuestra derrota, por el empate del Cádiz y por la victoria del Dépor. Todo se dio por como no tenía que darse. No queda otra que seguir. Sería un milagro tremendo, increíble, pero hay que ser realistas. No fuimos capaces, tuvimos durante el año para engancharnos tres o cuatro veces. El equipo demostró que no fue capaz. No hay que hacer otra lectura".

¿Qué ha fallado en la temporada?: "No sé decirlo, si lo supiera no habría pasado. Tuvimos varias oportunidades y está claro que no fuimos capaces".

Análisis de la derrota en Tenerife: "La primera parte fue de ellos y la segunda atacamos un poco más. Jugamos contra un equipo que lucha por no descender, pero miras los jugadores que tienen y cuidado. Nosotros teníamos aspiraciones de dar un paso por el play-off y no fuimos capaces que darlo. Hay que seguir y empezar a pensar en que ha pasado para no conseguir el objetivo".

¿La temporada es un fracaso?: "Fracaso€Fracaso no, porque no vamos a parar hasta conseguirlo. Decepción sí, porque estábamos ahí y otro año más no lo conseguimos. De cara a nosotros desde dentro€Con lo bonito que es jugar en Primera, que yo tuve la oportunidad de hacerlo, no me quiero imaginar lo que sería hacerlo con tu equipo, celebrar un ascenso€Tiene que ser un sueño. El equipo está fastidiado, porque somos conscientes de lo que sería conseguir un ascenso. Quedan seis puntos y hay que sumarlos, aunque probablemente no sirvan para nada".

¿Qué paso en los momentos claves?: "Tuvimos un rival enfrente jugándose algo y no fuimos capaces en ese momento. Este año hubo equipos muy buenos. Y se demuestra, ya que son 60 puntos estás casi fuera".

El ánimo de la hinchada: "El sabor de boca lo tienen como nosotros. Entiendo que la gente esté fastidiada, como la plantilla. Vamos a intentar hacer dos partidos buenos, que la gente se quede contenta con el juego del equipo, y luego ya pensaremos en el año que viene".