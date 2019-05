Diegui da la cara y pide perdón a la afición azul

La rutina volvió ayer a El Requexón tras el varapalo ante el Tenerife (2-1) que ha puesto cuesta arriba el objetivo de la temporada del Oviedo, el play-off de ascenso a Primera División. La plantilla azul asume que la temporada, salvo milagro final, está casi vista para sentencia. Serán dos semanas muy complicadas para el entorno oviedista, en las que al equipo todavía le queda por afrontar dos partidos de Liga: ante el Rayo Majadahonda y contra Osasuna.

Las reacciones que salen desde el vestuario ya van destinadas a analizar en modo global lo propuesto en esta temporada. Ayer el encargado de dar la cara fue Diegui Johannesson, uno de los capitanes del Oviedo, canterano, y uno de los más veteranos a sus 25 años. "El equipo afronta la semana más dura del año. El play-off se pone muy, muy difícil. Por no decir casi imposible. Todavía hay opciones y solo nos queda esperar que pase un milagro", dijo el lateral.

El asturiano, presente en todas las campañas en el Oviedo desde la vuelta a Segunda, ha vivido en primera persona cuatro finales parecidos, con las opciones de play-off perdidas en las últimas jornadas. El lateral no ocultó la decepción que supone para la afición. "Casi todos los años vuelve a pasar lo mismo. No nos vamos a meter por muy poco. Por mi parte pedir perdón a la afición por esto", dijo Diegui, que quiso extenderse su análisis: "Me fastidia por la gente, porque parece que es todos los años lo mismo. Es difícil afrontar este tema. Si ocurre un milagro la gente se vuelve a reenganchar, pero entiendo que la gente se desilusione. El año pasado fue por un gol y este por no ganar en Tenerife, que era una final. Solo queda un milagro. Ojalá pase".

Diegui, siguiendo el discurso de Sergio Egea, también quiso dar su versión sobre lo sucedido en las últimas citas del Oviedo. Sobre todo en la goleada del Málaga (3-0) y en la última derrota contra el Tenerife (2-1), los dos partidos claves para la caída azul. "El equipo compitió bien, no nos llevamos los partidos por errores puntuales y cuando queremos reaccionar es un poco tarde. No es una cosa mental ni física, esto es fútbol y unos partidos se pierden y otros se ganan. Ahora nos está tocando perder".

Al Oviedo, en estas circunstancias clasificatorias, le queda competir en estos dos encuentros que quedan y esperar. El equipo lo hará, según Diegui, por la afición azul. "Vamos a intentar ganar, además vamos a hacerlo por orgullo de todos nosotros", remató Diegui, que finalizó su análisis hablando de la mentalidad del entrenador, que tras Málaga y Tenerife sostuvo que el equipo todavía podría tener opciones: "Él siempre tiene una mentalidad positiva y nos la transmite. Cree que mientras haya posibilidades hay esperanza. También sabe que está muy complicado, hay que ser realistas. Hay que intentar sacar los tres puntos, nunca se sabe en esto del fútbol. ¿Por qué no pueden perder los dos partidos el Dépor y el Cádiz y nosotros ganar los dos? Ojalá pase".