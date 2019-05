Panamá espera a Bárcenas tras el partido ante el Rayito

Los planes de la selección panameña, dirigida por el exoviedista Dely Valdés, pasan por que Bárcenas se incorpore al combinado sudamericano tras el encuentro del Oviedo contra el Rayo Majadahonda (domingo, 20.00 horas) para comenzar a preparar la Copa de Oro, según fuentes de Panamá.

Los de Dely juegan contra Colombia el lunes 3 de junio en Bogotá, aunque Bárcenas no jugaría ese encuentro -además no es fecha FIFA- y así podría disputar el amistoso del día 7 ante Uruguay en Montevideo. Ayer esos eran los planes de la selección panameña, aunque, no obstante, el combinado se pone a disposición de las posibilidades de play-off del equipo azul, que han caído en picado tras la última derrota ante el Tenerife (2-1). Con este escenario, lo más probable es que Bárcenas, si juega este domingo, dispute su último partido con el Oviedo esta temporada ante el Majadahonda y se pierda la cita ante Osasuna en El Sadar. El futuro de Bárcenas también es otra incógnita a despejar. El panameño está cedido por el Cafetaleros mexicano y el Oviedo tendrá que decidir.