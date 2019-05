Christian: "Somos un buen equipo, pero no un equipo ganador"

Sergio Egea ha dirigido esta mañana en El Requexón la primera de las tres sesiones a puerta cerrada con las que ha decidido blindar al equipo de cara a su choque del domingo en el Tartiere ante el Rayo Majadahonda, el último en el estadio oviedista dentro de la fase regular y el que puede ser el último también de la temporada si no ocurre un milagro. Al término de la sesión, Christian Fernández ha atendido a los medios para hacer balance de la temporada.

El vestuario

"Afrontamos con profesionalidad la semana. Las posibilidades son ínfimas pero representamos a una entidad histórica, hay que dar lo mejor de cada uno para acabar el año de la forma más digna posible. Y enfocar la próxima temporada con las máximas garantías".

Conclusiones.

"No es solo de este año, es desde mi llegada. Si te das cuenta y analizas las temporadas son muy similares. La conclusión es que somos un buen equipo pero no somos un equipo ganador. Va en la mentalidad de cada uno. Esas ganas de lograr algo más. Hemos competido pero nos ha faltado eso, esa mentalidad ganadora. Esa necesidad que te da un plus, como Osasuna, Granada u otros equipos en play-off".

Próximo año.

"Voy camino de 34 años, se van acabando las oportunidades y quiero jugar en Primera otra vez. No sé si tardaré uno o dos años, pero pienso hacerlo. Quiero que sea en el Oviedo para devolver la ilusión a la gente".

La mentalidad.

"Eso se tiene o no. No puedo decirle a un compañero que sea como yo, o como otro. Va en la personalidad. A algunos les cuesta más, lo otros lo llevan en el ADN. Lo vimos con Osasuna. Parecía un equipo a la deriva en el Tartiere y mira, ahora en Primera. Eso se consigue con un grupo fuerte, con mentalidad ganadora. Es lo que nos ha faltado. Hay partidos que se te van al final, no es cuestión de táctica ni técnica, es de mentalidad. Me salen las cuentas con los puntos que se fueron en los últimos minutos. No se te puede ir algo que tenías ganado. Este año no hemos aprendido de lo que pasó en el pasado".

Continuidad.

"Con el anterior cuerpo técnico sí había intención de prorrogar la continuidad, ahora con Michu y el nuevo entrenador no sé si seguirá Egea, todo está en el aire. Hay contrato pero no depende de mí. Cuando acabe la temporada se planificará la próxima temporada. Por mi parte: me gustaría seguir".

La base.

"Se ha renovado a gente, se ha dado continuidad al proyecto. Volverse a quedar fuera por uno o dos puntos no es una mala temporada. Hablar de una buena temporada igual es demasiado optimista, pero la segunda es muy complicada. Hemos sido de los más regulares. Hay que mejorar aspectos que parecen superfluos en el día a día".