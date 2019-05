Christian, autocrítico: "Somos un buen equipo, no un equipo ganador"

De una forma que parecía más estudiada que espontánea, Christian Fernández dejó ayer uno de los titulares del año en El Requexón. O al menos, el que parece el razonamiento más sincero para explicar por qué el Oviedo se quedará, salvo milagro, fuera del play-off fuera de la promoción de ascenso por cuarta temporada consecutiva. Christian, que ya tras el choque de Málaga había dado por enterradas las opciones azules de éxito, sitúa el problema lejos de la pelota. No cree el cántabro que sea un problema futbolístico, sino de cabeza. "Mi conclusión es que somos un buen equipo, pero no un equipo ganador", afirmó el zaguero en El Requexón. Una sentencia no muy habitual entre los futbolistas.

La sinceridad del veterano futbolista se impone en esta ocasión a supuestos códigos de vestuarios y palabras vacías que siguen a cada resbalón a final de temporada. Para Christian, explicó ante los medios, al Oviedo le ha faltado un paso, el definitivo, el que dan los equipos con ese gen que ahora demanda. Y el problema, defendió, no es tan sencillo de paliar: "No es un problema de ahora, sucede desde mi llegada. Si analizas te das cuenta de que las últimas temporadas son similares. Va en la mentalidad de cada uno. Nos ha faltado mentalidad ganadora, esas ganas de lograr más. Esa necesidad te da un plus como le ha pasado a Osasuna, Granada o los otros equipos que jugarán el play-off".

Tras la exposición del problema, se le pidió al zaguero que incidiera en las causas de esa falta de carácter ganador. "La mentalidad se tiene o no. No puedo decirle a un compañero que sea como yo o como otro. Va en la personalidad. A algunos les cuesta más, otros lo llevan en el ADN", explicó, antes de poner un ejemplo próximo: "Lo vimos con Osasuna. Parecía un equipo a la deriva en el Tartiere y mira, ahora en Primera. Eso se consigue con un grupo fuerte, con mentalidad ganadora. Es lo que nos ha faltado".

Queda situado el principal problema. Un mal que afecta en los momentos de máxima tensión, como los minutos finales. "Ha habido partidos que se nos han ido al final. Y ahí no es cuestión de táctica ni de técnica. Es de mentalidad. Con los puntos que se han ido en los últimos minutos me salen las cuentas. No hemos aprendido de lo que sucedió el año pasado", argumentó.

Es la tercera vez que le sucede a Christian con la camiseta azul, que quiere tener otra oportunidad. "Voy camino de los 34 años, se acaban las oportunidades pero quiero jugar otra vez en Primera. Y quiero que sea en el Oviedo", explicó, antes de matizar su situación contractual: "Con el anterior cuerpo técnico había intención de prorrogar la continuidad, ahora con Michu y el nuevo entrenador, no sé si seguirá Egea, todo está en el aire. Hay contrato, pero no depende de mí. Por mi parte: me gustaría seguir".