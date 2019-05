Egea: "Me gustaría seguir pero es una decisión de la directiva"

Sergio Egea dirigió esta mañana su segunda sesión seguida en El Requexón a puerta cerrada. Tras el entrenamiento, el argentino atendió a los medios en la sala de prensa para hablar de la situación actual del equipo.

El vestuario.

"A los jugadores les veo bien, tenemos matemáticamente posibilidades, pocas, pero alguna queda. Mientras haya esperanzas hay que agotarlas. Y si no se puede, pensar ya en otra situación, pero no hay que bajar la cabeza. Queríamos estar en los primeros lugares, pero no está tan mal llegar a dos semanas de final con opciones".

¿El único optimista?

"Es la vejez, mi experiencia. Soy optimista pero con los pies en el suelo. Competimos bien, aunque nos faltan cosas. Estos jugadores han llegado a los 60 puntos, como cabeza visible les pido que tengan fe. El Majadahonda se juega mucho, hay que buscar el triunfo para ver qué pasa".

¿Qué le ha faltado al equipo?

"Muchas veces ha faltado fortuna, ha habido partidos que merecía ganar el Oviedo. Es un juego de errores y aciertos, y con 65 o 66 puntos podrías estar en el play-off ahora. Desde que he llegado he visto un plantel con un nivel alto de trabajo y de intensidad. Es un vestuario sano, no puedo decir nada negativo de este equipo. El Oviedo está muy bien representado por sus futbolistas".

Novedades.

"Recuperamos tres jugadores, tenemos más posibilidades y decidiremos mañana. Entra Alfonso por Nereo, lesionado. No soy de hacer muchos cambios cuando creo que lo hace bien. Competimos, estamos igualados con el rival y se te puede ir por detalles, pero en líneas generales el equipo se ha comportado bien".

La cantera.

"Estamos contando cn Javi, Jimmy, Viti, Steven, Edu, Borja, Gorka€ La cantera está trabajando bien. Ha hecho una gran temporada el Vetusta y se merecen jugar, pero no puedes sacar de lado a los profesionales que han estado meses currando".

Bárcenas.

"Yoel se ha comportado bien en el año, renunciando a la selección, y quereos que descanse porque el día 6 tiene partido, la Coa de Oro es importante. Le hemos dado descanso para que llegue bien con la selección: entrenará pero no jugará más".

Arturo Elías.

"Sí, he hablado con Arturo. Y también con Joaquín, César, Michu€ Me gusta trabajar colegiadamente, con diálogo permanente. Queremos lo mejor para el Oviedo Hay armonía".

"Hablo mucho con Joaquin, el nexo con Arturo, quiero al Oviedo e intento hacerlo lo mejor. Me duelen las derrotas, sé lo que siente la gente aquí".

¿El futuro?

"Cuando vengo a Oviedo mee plantean 7 partidos, me lo dicen de forma frontal. Me gustaría seguir aquí. Me he metido en la piel de la gente pero es una decisión de la directiva. Tiene libertad para decidir".