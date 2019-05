Egea: "A mí me gustaría seguir"

Sergio Egea parece ser, en estos momentos, el único que enarbola la bandera del optimismo. Esa que dice que mientras haya vida (puntos en juego) hay esperanza (por el play-off). Cuando se le pregunta si se siente solo en su cruzada, el argentino contesta con una sonrisa: "Es la vejez". Y, al momento, matiza: "Soy optimista, pero tengo los pies en el suelo". Ese golpe de realidad es el que explica que el Oviedo solo tiene un 1,65% de posibilidades de colarse entre los seis primeros. Por eso, es lógico que se empiece a hacer balance de la temporada y a mirar qué sucederá más allá de estas dos semanas. Una incógnita, de momento, para el entrenador.

Egea llegó al Oviedo hace cinco semanas con el encargo de dirigir la nave durante 7 semanas. Sin objetivos a largo plazo. "Cuando firmé aquí me plantearon siete partidos, y me lo dijeron de una forma frontal", expone, antes de mostrar sus deseos: "A mí me gustaría seguir aquí. Siento este club, me he metido en la piel de la gente, pero es una decisión que le corresponde a la directiva. Y tiene libertad para decidir".

Será Arturo Elías, con el que Egea reconoce tener un contacto fluido, el que tomará la decisión próximamente. Mientras tanto, el argentino aguarda la decisión con profesionalidad. "Hablo mucho con Joaquín (Del Olmo), que es el nexo con Arturo. Yo quiero al Oviedo e intento hacerlo lo mejor. Me duelen las derrotas porque sé lo que siente la gente aquí", asegura. Y en esa espera por conocer su futuro, Egea aprovecha cada intervención para resaltar la profesionalidad de una plantilla que no ha alcanzado, salvo milagro en estas dos semanas, para estar entre los seis primeros de la tabla. "Desde que he llegado he visto un plantel con un nivel alto de trabajo y de intensidad. Es un vestuario sano, no puedo decir nada negativo de este equipo. El Oviedo está muy bien representado por sus futbolistas", asegura. Y culmina: "Queríamos estar en los primeros, pero llegar a dos semanas del final con opciones no está mal".