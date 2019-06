El Oviedo espera el favor de Elche y Extremadura

Como ha ocurrido en las últimas semanas, el Oviedo juega hoy un partido de más de un escenario. Para que las cosas cuadren necesita ganar al Rayo Majadahonda, todo parte de eso, pero no es el único resultado necesario. Además, los azules necesitan que Cádiz y Deportivo no ganen en sus duelos ante el Extremadura y Elche. El conjunto cadista recibe a un Extremadura tocado por el reciente fallecimiento de su futbolista José Antonio Reyes. En el conjunto azulgrana milita el jugador cedido por el Oviedo, Lolo. Un aliado. Tampoco puede ganar en Dépor en su visita al Martínez Valero. El Elche, entrenado por Pacheta, no tiene nada en juego pero llega a la cita en racha.