Jimmy: "A veces los sueños se cumplen"

Tras el entrenamiento de esta mañana, el canterano azul Jimmy ha recibido el premio al mejor futbolista de mayo y de la temporada, tras los votos de los aficionados en las redes sociales. El centrocampista atendió a los medios en la sala de prensa de El Requexón.

El partido.

"Fue un partidazo, sobre todo porque se ganó. Con el 1-3 pintaba feo, con todo en contra. Pero supimos sufrir hasta el final.

"Los últimos minutos son duros, al final juegas por inercia. Estás mal colocado, es una ida y vuelta difícil de controlar".

El descenso del Rayo.

"Son momentos difíciles, yo sufrí un descenso, aunque no a estos niveles. Te juegas mucho y es difícil de jugar, te da pena porque es un gran equipo. Seguro que vuelven pronto".

Las opciones.

"Está muy difícil porque se tiene que dar varios resultados. Pero vamos a pelearlo. Al descanso te dicen los resultados y sales más motivado. Sabíamos que no podíamos fallar".

Córdoba y Sporting en la última jornada.

"Los futbolistas son profesionales y salen a darlo todo del minuto 1 al 90".

La remontada.

"Entramos mal, sobre todo en la primera parte, pero a base de orgullo y ganas le dimos la vuelta".

"Con el 1-3 en contra, la gente lo veía con mentalidad negativa, es normal. Al remontar, la ilusión se mantiene".

El duelo de Pamplona.

"Desde que ganaron la Liga siguen apretando. Osasuna no puede ser superior en ganas. Hay que ganar y esperar el resto de resultados".

Valoración personal.

"La temporada empezó siendo dura, no pude hacer pretemporada. Agradezco el premio al mejor jugador pero hay que ser realista, hay jugadores con 20 y 30 partidos que se lo merecen más que yo.

"Si me dicen al principio de temporada que voy a acabar de titular en el primer equipo pienso que me están mintiendo, no lo creía posible. Pero el trabajo siempre da sus frutos y a veces los sueños se cumplen".