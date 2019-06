El Oviedo se entrena sin Johanneson, Christian y Joselu

Sin tiempo para saborear la agónica victoria del Oviedo ante el Rayo Majadahonda, el equipo ha trabajado esta mañana en El Requexón para empezar a preparar el choque ante Osasuna, el último de la liga regular. Los azules llegan al desenlace con opciones de meterse, aunque remotas: deben ganar en El Sadar, que el Deportivo pierda ante el Córdoba en casa y que el Cádiz no gane en Gijón. El entrenamiento ha consistido en una suave sesión regenerativa para los titulares ante el Rayo y en ejercicios más exigentes para los suplentes. En la misma no han participado Johannesson, Christian y Joselu. El lateral se retiró ayer sustituido en el tramo final y está pendiente de evolución. Además, Egea no podrá contar con los sancionados Joselu y Tejera ante Osasuna