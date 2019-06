A Pamplona con vida

En 2016, tras el terremoto en el banquillo, el equipo enterró sus opciones en La Romareda, penúltima jornada. En 2017, el equipo llegó con alguna remota opción a Elche, pero la carambola nunca estuvo cerca en aquella jornada final. En 2018 sí se estuvo cerca, pero el Numancia no falló y arrebató a los azules el sexto puesto por una cuestión de enfrentamientos directos. La teórica progresión, que debía empujar a los azules al sexto puesto, lleva varias semanas pendiendo de un hilo. Y así será hasta el final. El Oviedo se aseguró ante el Majadahonda llegar a la última semana con vida. Sigue necesitando de una carambola para obrar el milagro.

El primer paso para que se dé la situación soñada pasa por una victoria carbayona en El Sadar, ante un equipo que ya es campeón de Segunda. Y los azules deberán estar pendientes de otros dos escenarios: El Molinón y Riazor. En Coruña, el Dépor se juega ante el Córdoba, descendido, el sexto puesto que conquistó ayer tras el inesperado tropiezo del Cádiz. Necesita ganar para no depender de lo que haga el Cádiz, pero un punto le valdría para no ser superado por el Oviedo: el goal-average particular favorece a los coruñeses.

La alegría de la jornada fue la del Granada que, pese a perder en Mallorca, se aseguró el ascenso a Primera por la derrota del Albacete ante el Málaga.