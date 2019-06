Egea: "Fuimos suicidas y logramos levantar el partido"

Oviedo, José PALACIO

Sergio Egea no ocultó su satisfacción por llegar a la última jornada con opciones. "Buscábamos seguir vivos. Tuvimos fe y optimismo. Llegamos con posibilidades de estar en el play-off y es mérito de los futbolistas que son grandes profesionales".

Sobre el final de locura del partido, el técnico dijo que "es la esencia del fútbol. Habíamos entrado bien en el segundo tiempo ante un buen rival, uno de los que mejor juega al fútbol, pero con el 1-3 se nos puso muy complicado. Pero en un acto de fe y con tres chispazos levantamos el partido por la entrega e ilusión que pusimos, ya que nunca nos dimos por vencidos y eso tiene mucho mérito". En cuanto al partido dijo que "el Rayo tuvo buena mentalidad, y nosotros estuvimos intranquilos. En la segunda parte, leímos mejor el juego hasta el córner de su segundo gol. Y con la defensa abierta encajamos el tercero. Fuimos suicidas y logramos levantar un partido de los que hacen afición. Vamos a Pamplona pudiendo entrar en el play-off".

El técnico esplicó que al descanso "no hablamos de los resultados de los rivales, sino de mejorar nuestro fútbol. Este equipo tiene amor propio e hizo un gran desgaste físico". Por último, el argentino habló de su encuentro con Arturo Elías: "Fue una reunión de trabajo, intercambiando ideas. Arturo y Joaquín me dieron un desafío de 7 partidos. Si me llaman por 4 hubiera venido igual. Hace 17 años que trabajo con ellos, vamos de frente: son 7 partidos. Todos queremos trabajar aquí, soy un privilegiado por hacerlo".