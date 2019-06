Egea: "El Sporting es un club con solera y tiene que defender su integridad"

El entrenador del Oviedo, Sergio Egea, atendió hoy a los medios a dos días de la última jornada de Liga en El Sadar ante Osasuna (sábado, 20.30 horas), donde los azules buscarán una carambola que les permita jugar el play-off de ascenso a Primera División (7,41% de posibilidades). El argentino, que descartó a Forlín y a Javi Muñoz, se mostró optimista sobre las opciones del equipo. El Oviedo necesita ganar, que el Cádiz no gane en Gijón y que el Córdoba triunfe en Riazor: "Competirán por un resultado positivo", dijo el técnico sobre el resto de encuentros. Estas fueron las declaraciones de Egea esta mañana en El Requexón.



Egea, con optimismo: "Tenemos que hacer nuestro trabajo y buscar el triunfo contra un equipo que salió campeón por merecimientos propio. Hay que pensar en nuestra actuación, que es lo más importante. Siempre he creído que todo posible, a mi alrededor no. Yo siempre he tenido fe y he sido muy optimista. Debemos ganar, eso no se puede quitar. Siempre he creído en los futbolistas del Oviedo, que son muy profesionales. El club está bien representado y llegamos a la última cita con opciones. Dependemos de otros dos equipos, vamos a tener fe y ser optimistas".

¿Qué espera del partido ante el Sporting?: "Creo firmemente en la profesionalidad de los jugadores. El Sporting es un club de mucha solera también. Ellos tienen que defender su integridad y competir de la mejor manera. Tanto el Sporting como el Córdoba son instituciones grandes y sus futbolistas grandes profesionales, que competirán por un resultado positivo para su club".

¿A qué se agarra el Oviedo?: "En el fútbol todo puede pasar. El otro día pensábamos que Extremadura no iba a ganar y lo lograron. Nosotros debemos hacer los deberes, después todo puede pasar en el resto de campos. El martes competimos muy bien contra un equipo que se jugaba el año, ahora vamos a vernos contra un equipo campeón".

¿Qué versión de los azules espera?: "Ganar como sea. El Oviedo durante diez meses ha dado muchas buenas versiones. Hay que competir de la mejor manera y tener algo de fortuna, traernos los tres puntos y luego ver que sucede en otros lugares".

¿Estarán pendientes desde el banquillo de El Sadar del resto de estadios?: "Uno siempre escucha cosas y se entera de todo. El principio es que nosotros tenemos que buscar los tres puntos. A partir de ahí que venga lo que sea. Sino compites bien y ganas de nada sirve el resto. Hasta la última jornada tenemos que competir como hasta ahora, contra un excelente equipo. Plena confianza. Luego hay detalles que te quitan y te dan".

No habrá desplazamiento masivo del oviedismo: "Me acabo de enterar de que no va gente nuestra, es una lástima. Ha surgido un inconveniente. Nosotros siempre jugamos para la afición, para que la gente esté contenta. Intentaremos darles una alegría".

Alfonso, Omar Ramos y Steven, las novedades ante el Majadahonda: "Alfonso es seguridad, tenemos tres grandes porteros, Nereo, Alfonso y Gorka. Steven lo hizo bien, a los chicos de la cantera hay que ponerlos. Omar tiene mucha calidad, pero su físico no le ha permitido dar todo lo que tiene. Tiene mucho fútbol en sus botas, pero este deporte es técnica y físico. En eso tenemos que seguir insistiendo".

¿Algún cambio táctico en Pamplona?: "Nosotros cuando tenemos la pelota jugamos con dos delanteros, y cuando no uno de los dos se encarga de la contención defensiva. La idea es la misma. No está Joselu, está Ibra, está Toché. Ellos juegan con un 4-2-3-1. Todo el fútbol se genera en el centro del campo y no queremos tener inferioridad numérica en ese apartado".

Toché, posible vuelta a la convocatoria: "Siempre he dicho que para gustos colores. Yo me había decantado por Joselu, Ibra y Steven. Se quedó Toché, que es un gran profesional y trabaja mucho durante la semana, tiene posibilidades de entrar en la lista".

La reunión con Joaquín del Olmo y Elías: "Cuando hablo con Arturo Elías y Joaquín del Olmo de los siete partidos acepto la invitación. Me siento muy querido y estoy en un top en todos los aspectos. Seguimos con los siete partidos. La reunión fue para clarificar cosas, nos dimos información entre todos. Esto es grupal. Fue un intercambio de opiniones para seguir creciendo, porque Oviedo no para. Pero no se cambió nada de los siete partidos, el horizonte sigue igual".