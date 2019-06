Del Olmo, sobre las opciones de play-off del Oviedo: "Seguimos soñando"

Joaquín del Olmo, el hombre del grupo Carso en el Oviedo, concedió una entrevista a Marca Claro en la que analiza las posibilidades de play-off del Oviedo, que depende de una carambola en la última jornada (ganar en El Sadar, que el Córdoba logre la victoria en Riazor y que el Cádiz no gane en Gijón). "Ante el Majadahonda fue un partido loco, nos permite seguir soñando. Llegamos a la última jornada con posibilidades de pelear el play-off. Difícil pero ojalá se den los resultados", dijo el mexicano.

Del Olmo también habló sobre su compatriota Oswaldo Alanís, el central del Oviedo. Desde México aseguran que el azteca abandonará el club azul a final de temporada y volverá a su país. Del Olmo habló maravillas sobre el central: "Oswaldo es un ser humano espectacular, un ser humano increíble. Llegó de rebote al Oviedo porque no teníamos presupuesto para pagar ese tipo de nivel de jugador. Tácticamente está muy bien preparado pero en Europa la táctica no es tan importante como en México. Eso al final, por el tipo de técnico que teníamos, que era Anquela, le costó mostrar su mejor fútbol que es el de salida, de anticiparse, de gran carácter. Yo sí le reconozco los huevos que tuvo para jugársela en Europa e intentar triunfar acá, no le fue fácil, sufrió, sigue sufriendo porque no encontró lo que buscaba pero se va a quedar contento de haber intentado, tranquilo porque hizo todo para poder lograrlo".