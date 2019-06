"Alanís es valiente; le costó con Anquela"

El hombre fuerte de Carso en Oviedo también quiso respaldar a su compatriota Oswaldo Alanís, central azul. Desde hace semanas varios medios mexicanos apuntan a su salida del Oviedo tras finalizar la temporada. Del Olmo habló maravillas de Alanís, que es el primer fichaje mexicano de la era de Carso en el Oviedo, y también dijo que a las órdenes de Juan Antonio Anquela le costó mostrar su mejor nivel.

"Oswaldo es un ser humano espectacular, increíble. Yo no lo conocía. Llegó de rebote, es la realidad, no tenemos presupuesto para pagar ese nivel. Físicamente, tanto tiempo sin entrenar, le robó minutos. Está muy dotado tácticamente, pero la táctica en Europa no es tan importante como en México. Con el tipo de técnico que teníamos, que era Anquela, le costó mostrar el mejor fútbol, el de salida, anticiparse y gran carácter. Le reconozco la valentía para jugar en Europa y estar aquí. No le fue fácil, sufrió y no encontró lo que buscaba. Pero se va a quedar contento de haberlo intentado", dijo Del Olmo. Alanís fue titular con Anquela y tras la llegada de Egea perdió protagonismo.