Egea: "Nos volvemos a quedar en la orilla"

Sergio Egea analizó en la sala de prensa de El Sadar el último duelo del año y sus perspectivas de cara al futuro en la entidad.

Los otros resultados.

"Estábamos compitiendo, no pendiente de los otros. Solo nos servía ganar contra un buen equipo. Pero no se dio. Felicitamos a Osasuna por el campeonato. Nos volvimos a quedar en la orilla".

Los cambios en el once.

"Buscaba portería a cero. Osasuna es rápido, quería ir trabajando el partico poco a poco, no apresurarnos. Tuvimos algunas ocasiones, Nos comportamos bien. No tengo nada que reprochar a los jugadores. Se vio un buen partido de fútbol. Es una pena, pedimos disculpas a la afición por no ser sextos. Lo intentamos con todas nuestras fuerzas".

El vestuario.

"Están tristes porque veníamos con mucha ilusión. No dependíamos de nosotros. No se pudo lograr. El profesional está triste y desilusionado".

El objetivo.

"Siempre soy optimista, Tengo fe en lo que hago. Competimos bien. Hubo partidos poco acertados, faltaron pocos puntos. Vine a trabajar con la máxima ilusión. Es un club organizado, Con futbolistas profesionales. Somos 22 equipos, hemos peleado hasta la última jornada, tiene mérito. Siempre fuimos protagonistas en la liga. Queremos más porque el club exige más, pero no se pudo conseguir".

Próxima temporada.

"Llegue por 7 partidos. La dirección tiene la palabra: Arturo y Joaquín. No se habló de más de 7 partidos, estoy contento por asumir el desafío. Competimos e hicimos cosas bien. Es el turno de la dirección. Si creen que debo continuar o no".

"Oviedo siempre me recibió bien. Tengo mucha ilusión y fuerza. Ojalá se de otra oportunidad de empezar un proyecto. Buscamos los primeros lugares y siempre estamos ahí en las últimas jornadas".

"Confío en mi trabajo y desde el club siempre me han mostrado un gran apoyo. Pero es fútbol. Oviedo es exigencia máxima. Ojalá pueda seguir en este proyecto. Soy agradecido y siempre me han apoyado Joaquín y Arturo. No quiero presionar: sería una felicidad muy grande seguir en el Oviedo, pero decide el club".

¿Qué le falta al Oviedo?

"La Segunda es muy competitiva, cuesta mucho ganar. El Oviedo ha tenido plantillas competitivas, por eso llega con opciones a las últimas jornadas, Hay que seguir con buena voluntad. La dirección es la correcta. Tengo la sensación de que el Oviedo volverá pronto a Primera".