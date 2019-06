El Oviedo ya está en El Sadar

El Oviedo ya se encuentra en El Sadar para disputar la última jornada de Liga esta noche ante Osasuna (20.30 horas). La plantilla azul, concentrada en un hotel de la ciudad desde ayer, llegó al estadio dos horas antes del encuentro. Por la ciudad navarra casi no hay rastro de aficionados del Oviedo, ya que el club rojillo no envió entradas al azul y no habrá desplazamiento masivo de la afición carbayona. Algunos aficionados viajaron sin entrada y se espera la presencia hinchas asturianos residentes en Navarra y alrededores. En la expedición oviedista se dejó ver Michu, secretario técnico azul, que entró de los primeros al estadio. El Oviedo espera hoy una carambola que le permita jugar el play-off. Los azules deben ganar hoy, que el Cadiz no saque los tres puntos en Gijón y que el Dépor pierda contra el Córdoba.