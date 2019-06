Folch: "No ha sido una buena temporada"

Ramón Folch también valoró ayer la última jornada del Oviedo y la derrota en El Sadar. "Sabíamos que llegábamos con opciones, dependiendo de otros rivales, pero no ha podido ser. Lo hemos intentado. En Segunda División hay 22 equipos y conjuntos muy competitivos", dijo el mediocentro. Folch, como sí afirmó Toché, no valoró como positiva la campaña del Oviedo: "Hemos luchado por el play-off y tiene mérito. Pero no podemos decir que ha sido una buena temporada. Competimos hasta el último día y nos fastidia no conseguir el objetivo".

"Al descanso nos dijeron que el Sporting y el Dépor iban ganando y lo teníamos muy complicado. Nos queda darle la enhorabuena a Osasuna", afirmó. Folch dijo desconocer si Sergio Egea seguirá en el banquillo la próxima temporada: "No tenemos información, a partir de mañana (por hoy) habrá que pensar en la temporada que viene y pasar página", finalizó Folch, que jugó ayer los noventa minutos.