Sin premio a la cuarta

El Oviedo repitió el final. Los azules finiquitaron ayer en El Sadar ante Osasuna (1-0) la cuarta temporada en Segunda sin el premio de luchar por subir a Primera División. No habrá lucha por el ascenso a la cuarta intentona desde la vuelta a Segunda. Los azules acabaron a cinco puntos del sexto. La misma distancia que en la primera temporada en la categoría de plata, a las órdenes primero de Egea y más tarde de Generelo (esa fue la única campaña a la que se llegó sin opciones al último partido). El año pasado, con Anquela, los azules no se subieron al play-off por el goal-average y con Hierro se quedaron a solo un punto de la sexta plaza.

La historia se repite y los sabe el vestuario azul. La sensación oviedista de la expedición desplazada a El Sadar era de decepción. Mientras la plantilla rojilla celebraba en el túnel de vestuarios, la azul desfiló por zona mixta con semblante muy serio.

La película de estas últimas temporadas del Oviedo en Segunda se repite. Uno de los que estuvo en todas las plantillas desde el ascenso es Toché, que dio la cara ayer tras el encuentro. El murciano analizó la campaña e intentó dar explicaciones sobre qué le falta al Oviedo para dar un paso hacia adelante. "Hay muchas similitudes con las campañas anteriores. Es una pena porque creo que el equipo se lo mereció, pero no pudo ser. No hemos sabido o no hemos podido", dijo

El murciano cree que el equipo ha fallado en los momentos claves: "Hay veces puntuales que hemos tenido que dar el golpe encima de la mesa y no estuvimos bien. Creo que esta temporada nos merecemos más puntos, pero esto es Segunda División y se puede reprochar poco al equipo. Ha sido una buena temporada, aunque no muy buena", dijo el murciano. El delantero, 36 años, tiene contrato en vigor para la campaña que viene con el Oviedo tras renovar automáticamente. "Ahora no me meto en eso. Con el club hay una relación buenísima y no habrá problema tanto si me quedo como si me voy. Nos vamos a entender", dijo Toché. El ariete fue titular ayer por primera vez con Sergio Egea. Se marchó sin marcar, pero contento con su entrega. "He trabajado cada día para intentar ser titular. Le agradezco la confianza al entrenador, no he podido hacer gol y me voy fastidiado. Somos cuatro delanteros y es muy complicado jugar en este equipo. Yo he tratado de dar lo máximo de mi", finalizó Toché.