Egea: "Sería una felicidad muy grande seguir en el Oviedo"

El 1-0 ante el Osasuna pone el epílogo a la temporada del Oviedo. Una campaña iniciada por Anquela y finalizada por Egea que alimenta el gafe de los malos finales del equipo. En su última comparecencia ante los medios, el argentino tuvo que afrontar dos tipos de cuestiones: las referidas al sabor amargo de la campaña y los que se refieren a su futuro.

"Siempre he sido optimista y tengo fe en lo que hago", señaló el entrenador como inicio del análisis, "y creo que hemos competido bien. Hemos peleado hasta la última jornada, es algo que tiene mérito". Para Egea, el futuro pasa por mantener un rumbo similar: "El Oviedo ha tenido plantillas competitivas, por eso llega con opciones a las últimas jornadas. La dirección es la correcta. Tengo la sensación de que el Oviedo volverá pronto a Primera, aunque nos hemos vuelto a quedar en la orilla".

Y en ese futuro que ya se intuye, Egea quiere estar presente. "Yo he venido aquí para 7 partidos y ahora la dirección, Arturo (Elías) y Joaquín (Del Olmo) tienen la palabra. Estoy feliz por haber asumido el desafío. Es el turno de la dirección, de que decidan si debo continuar", expuso. Y añadió: "Tengo mucha ilusión y fuerza. Confío en mi trabajo y desde el club siempre me han mostrado un gran apoyo. Ojalá pueda seguir en este proyecto. Siempre he sentido el apoyo de Joaquín y Arturo. No quiero presionar: sería una felicidad muy grande seguir en el Oviedo".