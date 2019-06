El Leganés, de Primera, llama a la puerta del oviedista Javi Hernández

Con la plantilla del Oviedo ya de vacaciones tras disputar la última jornada del año en El Sadar (1-0) la actividad en los despachos copa la actualidad azul. La planificación de la siguiente temporada en Segunda coge velocidad de crucero.

Uno de los principales frentes de la dirección deportiva carbayona -con Joaquín del Olmo y Michu al frente de las operaciones- es intentar retener en la disciplina azul al central Javi Hernández. Pero no lo tendrá fácil el Oviedo, con un equipo de Primera División como el Leganés al acecho. El jerezano, cedido esta temporada en Oviedo por el Real Madrid (llegó procedente del Ejido, en Segunda B), ya sabe desde hace semanas que el club blanco lo recuperaría al final de esta campaña. Javi Hernández llegó en préstamo en julio del año pasado al club azul por dos años, pero los de Chamartín se guardaron una cláusula que les daba opción a repescarlo a final de esta campaña.

Una vez tomada esa decisión, en Valdebebas podrían escuchar ofertas para un traspaso o, la opción más probable, una nueva cesión. El Oviedo tiene preferencia para otro posible préstamo en Segunda -también la tendría en Primera si hubiesen ascendido- pero el escenario cambiaría si algún equipo de la máxima categoría se interesase en Javi Hernández.

De momento, ya hay uno que ha llamado a la puerta del central. El Leganés, de Primera División, quiere al todavía azul para su proyecto de la temporada que viene. El club pepinero ya se ha puesto en contacto con el entorno del jugador para transmitirle su interés, según confirmaron a LA NUEVA ESPAÑA fuentes conocedoras de la operación. La pelota está en el tejado del Madrid, que deberá decidir. Para los intereses blancos, si abogan por ceder otra vez a Javi Hernández, parece obvio que el mejor escenario sería que Javi Hernández se foguease en un club en una categoría superior.

El Leganés, hasta ahora, es el único equipo de Primera que ha mostrado interés directo en el central. Aunque la buena temporada del zaguero en Oviedo, su juventud -21 años- y su margen de mejora pueden haber elevado su cartel para Primera División. El Leganés, además, busca efectivos para su defensa en la que será la cuarta temporada consecutiva en Primera División del club madrileño. Los pepineros firmaron una gran campaña, logrando la salvación sin excesivos agobios, 13º con 45 puntos. Al igual que el Oviedo, el Leganés tiene muy buena relación con el Madrid. Hace pocos días, ambos clubes llegaron a un acuerdo para la ampliación por un año más de la cesión del centrocampista Óscar Rodríguez, uno de los destacados con los pepineros.

El Madrid decidirá a no mucho tardar, cuando tenga todas las propuestas y factores encima de la mesa. De momento, no hay ninguna decisión tomada y el central tiene contrato con los blancos hasta 2020. El interés de un equipo de la máxima categoría provoca que la posible continuidad de Javi Hernández en el Oviedo pierda peso, aunque todo puede pasar en el mercado de fichajes. Los azules no lo dan por perdido.

El central, con ficha del filial, ha sido una de las grandes sensaciones en la campaña del Oviedo. El club le incorporó al Vetusta, pero con el compromiso de que fuese uno más en la dinámica del primer equipo. Con el Oviedo ha jugado 2.244 minutos en 27 partidos (contando el partido en Copa ante el Mallorca, su debut con el primer equipo). En el filial únicamente jugó cuatro partidos. Y entre ambos equipos anotó dos goles (uno contra el Sporting B en El Molinón y otro contra el Numancia en Los Pajaritos). Como azul alternó tres posiciones: central en un esquema de tres zagueros, lateral izquierdo o central en defensa de cuatro, desde la llegada de Egea. La polivalencia ha sido uno de sus puntos a favor: se adaptó con éxito a cualquiera de las tres ubicaciones, tanto con Anquela como con el entrenador argentino, con el que ganó protagonismo.