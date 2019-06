Real Oviedo: Emotiva despedida de Forlín

Juan Forlín utilizó las redes sociales para despedirse del Real Oviedo. El central argentino, que en alguna ocasión jugó también en el centro del campo, dice así adiós a dos temporadas vistiendo la camiseta azul. La primera con mucho más protagonista que esta última, en la que las lesiones le han impedido coger el ritmo adecuado de competición.



"No me gustan las despedidas pero no me podía ir sin antes despedirme de toda la gente que en estos dos años me hizo sentir como si estuviera en casa. Este segundo año fue difícil por diferentes motivos, a pesar de eso me voy muy agradecido con la gente del club (compañeros, doctor, fisioterapeutas, utilleros, jefa de prensa, delegado, profes, cuerpos técnicos, toda la gente que trabaja en el club y los dueños y directores deportivos que hicieron posible haber podido estar estos dos años acá). Les deseo lo mejor de corazón porque tanto la institución como su afición se lo merecen! Un fuerte abrazo". Con estas palabras se despidió Juan Forlín del Real Oviedo.



El club, por su parte, correspondió al central con un agradecimiento a través de Twitter:





Gracias a ti, Juan Forlín. Un placer haberte tenido en nuestro equipo. ¡Mucha suerte! ????#RealOviedo pic.twitter.com/PhR5uyVERf — Real Oviedo (@RealOviedo) 14 de junio de 2019

Juan Forlín disputó 33 partidos en su primera temporada en el Oviedo y en esta que acaba de concluir ha jugado tan solo 13.