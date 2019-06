Anquela: "Me he equivocado menos de lo que la gente piensa"

Juan Antonio Anquela sigue haciendo repaso de su etapa en el Oviedo, que empezó la pasada temporada y concluyó de manera abrupta a falta de siete jornadas del final de la que aún está en disputa. "Tengo envidia sana de los equipos que están jugando la fase de ascenso porque yo creo que la afición del Oviedo y la ciudad se merecen una cosa así, son los que no fallan nunca", destacaba el entrenador en declaraciones a Radio Asturias. El exentrenador azul reconocía que aún no sabe cuál será su futuro: "No tengo prisa, vamos a intentar hacer las cosas bien y si sale algo que nos interese lo aceptaremos, y, si no, pues quedaremos sin entrenar con la cabeza muy alta y pensaremos en otra cosa". El técnico andaluz, que aún está pendiente de resolver su situación contractual con el Oviedo, tuvo buenas palabras para su etapa en el conjunto azul: "He estado a gusto hasta el último segundo, nunca he dejado de pelear y siempre he creído. Lo he intentado todo. Me llevo el cariño de Oviedo, que eso no se puede pagar". En cuanto a su labor, asegura no haberse equivocado tanto: "Empiezo a analizar y digo: me he equivocado en menos de lo que la gente piensa. Cambiaría un par de cositas".