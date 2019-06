Jimmy vuelve al colegio

Jimmy fue un día, no hace demasiado tiempo, Jaime Suárez Juesas, alumno del colegio Los Robles, lugar en el que se formó y al que regresa para contar su historia. La de un guaje que trabajaba con ilusión en las categorías inferiores del Oviedo, que fue pasando de un equipo a otro hasta llegar al filial y al que un día Juan Antonio Anquela, el que fuera entrenador del conjunto azul, dio la alternativa. El ovetense, de 22 años, no desaprovechó la oportunidad y se hizo con un hueco en el once en el tramo final de una temporada que acaba de concluir.

Su visita ayer al que fue su colegio se convirtió en el gran acontecimiento del día para los alumnos. Había muchas preguntar que querían hacerle y muchas respuestas que ansiaban escuchar. En la tertulia que se organizó participó Ángel Gallo, director del centro, que nada más empezar confesó que, a pesar de ser del Sporting de toda la vida, esta campaña ha terminado animando a los azules por Jimmy: "Estamos muy orgullosos de ti", le dijo nada más comenzar.

Jimmy empezó felicitando al colegio por el buen rendimiento que han logrado sus alumnos en la recién concluida EBAU y rememoró sus primeros pasos en el equipo de fútbol sala de Los Robles, de la mano de Miguel, que sigue entrenando a los más pequeños. El centro quiso que dos de los alumnos, Luis Rubiera y Jaime Cabal, ejercieran de moderadores, lanzando algunas preguntas que habían preparado antes. Algo que todos querían saber era qué sintió cuando supo que iba a jugar con el primer equipo: "Quería aprovecharlo bien y hacerlo lo mejor posible, sabía que era una oportunidad importante. Al tocar el primer balón estaba un poco nervioso, pero luego ya estuve bien: fue el día más especial de mi vida", añadía el futbolista.

Jimmy, a pesar del éxito de la temporada, quiso incidir en la importancia de rendir académicamente: "Le doy mucha importancia al fútbol, pero estoy superorgulloso de lo que he conseguido académicamente. Poder compatibilizar lo que más me gusta con la carrera de Magisterio me ha ayudado mucho." Si bien, no ocultó que debutar en el Tartiere es un "sueño" que ha podido cumplir. Agradecidos e ilusionados, los alumnos despidieron a Jimmy con el mismo mensaje de ánimo que le lanza su padre antes de cada partido: "¡Vamos, 34, vamos!".