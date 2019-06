Jimmy y Borja, otras apuestas de futuro

Uno de los mensajes más firmes del Grupo Carso a su llegada al Oviedo fue la de no comprometer al club con contratos largos, una de las tendencias extendidas en el fútbol actual. Entendían los rectores que una vinculación de tres años en adelante lleva dos consecuencias negativas: condiciona la toma de decisiones de la dirección deportiva a medio plazo y puede acomodar al futbolista, consciente de que su continuidad está asegurada. El Oviedo ha llevado la máxima como norma en cada verano de negociaciones, aunque le haya supuesto perder algún nombre importante. La filosofía solo ha encontrado excepciones puntuales (Joselu) y ha sido más flexible con la gente de la casa.

El caso de Viti supone el mejor ejemplo a la regla general de no ofrecer contratos especialmente largos pero no es el único caso entre los canteranos. Jimmy y Borja Sánchez han renovado sus vinculaciones en la presente campaña y en ambos casos el contrato se extiende hasta junio de 2022, la misma fecha que en el caso de Viti. Edu Cortina y Johannesson, también canteranos, están vinculados hasta 2021.