Anquela: "Hubo cosas que no voy a entender nunca"

Juan Antonio Anquela, entrenador del Oviedo hasta que a siete jornadas del final de la competición el club decidió relevarle en el banquillo, mantiene un recuerdo grato de su paso por el club azul, aunque aún sigue dándole vueltas a algunas de las cosas que le sucedieron en el banquillo carbayón. "Hubo cosas que no voy a entender nunca, pero el fútbol es así. Yo no soy nadie para decir qué está bien o mal. He tratado a todos mis futbolistas como si fuera mis hijos", señaló a "Radio Marca Asturias" el extécnico del club azul.

Para Anquela, la clave de que el Oviedo no disfrutara del premio del play-off estuvo en pequeños detalles: "No fuimos capaces de dar el paso definitivo. Hay que hacer las cosas con tranquilidad, paciencia y confianza. Hubo un momento en el que yo perdí la confianza de todo el mundo y cuando eso pasa lo mejor es lo que se hizo".

Anquela, que estuvo cerca de marcharse a la Liga de Marruecos, explicó su negativa aceptar la oferta en que el conjunto africano solo le permitía llevarse a uno de sus ayudantes, cuando él pretendía asumir el reto con su grupo.