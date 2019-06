Alanís: "No me arrepiento de la experiencia en Oviedo"

Oswaldo Alanís fue presentado ante los medios como nuevo futbolista de Chivas mexicano. En su comparecencia, el zaguero hizo referencia a su experiencia en España, país al que llegó para jugar en el Getafe, en Primera, pero acabó completando la campaña en el Oviedo. "Tenía fe en hacer algo en España y tener esa vivencia. No me arrepiento de la experiencia, estoy orgulloso", expuso el internacional azteca. Preguntado por si su paso por Oviedo colmó sus expectativas, Alanís explicó que "los sueños tienen que ver con la experiencia, con conocer Europa". Sobre la continuidad de Egea, Alanís reconoció que a la hora de salir fue "un punto que suma pero no el principal. El contacto con Chivas fue con el anterior entrenador. No creo que sea la base, pero sí influye".