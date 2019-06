Once goles en 175 partidos en la categoría

Marco Sangalli no es un goleador pero sí puede aportar en esa faceta del juego. En las cinco temporadas que lleva en Segunda División, en las que ha disputado 175 partidos, ha marcado 11 goles. Seis de ellos los consiguió en la temporada 2015-16, con el Mirandés. Ese año disputó 36 partidos, 30 de ellos como titular, siendo clave en la permanencia del equipo que entrenaba Carlos Terrazas. Algo que no consiguió la siguiente campaña, en la que a pesar de jugar 39 partidos y marcar 2 goles no pudo evitar el descenso del Mirandés a Segunda División B.

En las tres temporadas que pasó en el filial de la Real Sociedad, en Segunda B, sumó seis goles, siendo también uno de los jugadores titulares desde que debutó con tan solo 19 años. En esa etapa, en la temporada 2013-14, también debutó con el primer equipo, en Primera División, donde disputó dos partidos, uno de titular (ante el Barcelona) y otro de suplente, en el empate a 1 de la Real Sociedad ante el Elche. En esa campaña también jugó con el primer equipo del club guipuzcoano un partido de Copa del Rey, siendo titular en el empate a 1 de la Real Sociedad en el campo del Algeciras.