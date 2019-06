Saúl Berjón: "Decir que no queremos ascender es una auténtica estupidez"

Saúl Berjón visitó esta mañana a los niños del primer turno del campus del Real Oviedo. El extremo carbayón reconoció que estos días de descanso son "necesarios" para comenzar la próxima temporada con las pilas cargadas: "La próxima temporada la empezamos con mucha ilusión por intentar conseguir el objetivo, que este tiene que ser el año".

Un objetivo que Berjón no es esconde: "El ascenso". "Nos quedamos otra vez a las puertas, fue una temporada medio buena, solo nos faltó dar el paso definitivo para meternos ahí porque lo tuvimos. El entrenador sabrá corregir los errores que cometimos para que no vuelva a pasar", explicaba Berjón sobre la temporada anterior.

En cuanto al Oviedo de la próxima temporada, Saúl Berjón espera "el mismo bloque y alguno nuevo que vendrá. A los nuevos habrá que ayudarles y los que estamos aquí intentar tirar de esto para arriba" Lo que tiene claro el ovetense es que todos los jugadores que visten la camiseta azul son "buenos futbolistas". De uno de los que está a punto de convertirse en el primer fichaje del Oviedo para la próxima campaña, Marco Sangalli, dijo Berjón que es "un jugador bastante complicado en contra, muy rápido, que da bastante guerra durante todo el parido. Si se hace espero que venga con ilusión y que nos ayude", añadió.

Una de las cosas que quiso dejar claras el futbolista es la voluntad que tienen de conseguir devolver al Oviedo a Primera División: "El ánimo es siempre enorme y más cuando se empieza, somos conscientes de que hay que dar el callo desde el primer momento y estar arriba". "Volvemos con las ilusiones renovados y vamos a intentar, como siempre, meternos en la pelea, intentar ascender, porque es lo que queremos hacer, porque es el bien para todos, aunque mucha gente piense que no queremos ascender, que es una auténtica estupidez", añadió. Y en lo personal recalcó su deseo de vivir ese momento: "Queremos ascender, queremos conseguirlo, viví el ascenso en Cádiz desde fuera y no me quiero imaginar cómo será desde dentro".