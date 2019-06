Anquela, principal candidato para entrenar al Deportivo de La Coruña

El Deportivo de La Coruña tiene en Anquela a su principal candidato para ser el entrenador del equipo la próxima temporada. Tras confirmar que Jose Luis Martí no seguirá al frente del equipo, el club ha comenzado a sondear el mercado y el perfil que más le gusta es el del exentrenador del Oviedo. En la entidad gallega consideran que los últimos técnicos han sido demasiado fríos y que les ha costado conectar con los jugadores. Por esa razón buscan a alguien más pasional, cualidad que encaja con el temperamento de Anquela. Precisamente el Deportivo confirmó ayer que no ampliará la cesión del argentino Matías Nahuel y que maneja una oferta por Edu Expósito y que también tiene propuestas el lateral Juanfran Moreno, que jugó esta temporada en el Leganés, y está pendiente de la vuelta del uruguayo Diego Rolan, que jugó una parte del curso en el equipo madrileño y otra, en el Alavés. Otro equipo que está trabajando en la configuración de la plantilla es el Racing de Santander entrenado por el exoviedista Iván Ania. El equipo cántabro, que regresa a Segunda División, tras las salidas de Miguel Gándara y Javi Cobo, ha anunciado también la resolución del contrato del futbolista Quique Rivero. Por otra parte, el Albacete oficializó el fichaje del lateral diestro Alberto Benito Correa, jugador de 26 años y exjugador del Zaragoza, que ha firmado con los manchegos para las dos próximas temporadas.