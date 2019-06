Saúl Berjón marca el camino

La visita al campus del Oviedo es una inyección de moral y también una carga extra de responsabilidad para los jugadores azules que la realizan. Ver los rostros de ilusión, la emoción y el entusiasmos con el que les reciben los pequeños supone una motivación extra para cualquier futbolista y una buena manera de hacerse una idea de la felicidad que puede generar el Oviedo si consigue el objetivo de ascender a Primera.

Un objetivo que ayer no escondió Saúl Berjón en su visita a los participantes en el primer turno del campus azul, que concluía ayer en las instalaciones Tensi. "Somos conscientes de que hay que dar el callo desde el primer momento y estar arriba. Volvemos con las ilusiones renovadas y vamos a intentar, como siempre, meternos en la pelea, intentar ascender, porque es lo que queremos hacer, porque es el bien para todos". Berjón también quiso aclarar que nadie en el Oviedo tiene otra intención que no sea la de estar lo más arriba posible: "Mucha gente piensa que no queremos ascender y eso es una auténtica estupidez". También en lo personal, como ovetense y oviedista, decía Berjón que subir sería algo grande: "Queremos ascender, queremos conseguirlo, viví el ascenso en Cádiz desde fuera y no me quiero ni imaginar cómo sería vivir uno desde dentro".

En cuanto a la valoración de la temporada pasada, el extremo reconoció que les faltó un plus para estar donde querían: "Nos quedamos otra vez a las puertas, fue una temporada medio buena, en la que solo nos faltó dar el paso definitivo para meternos ahí". Berjón espera que sea Egea el encargado de cambiar lo que falta para que esta vez ese paso sí que se llegue a dar: "El entrenador sabrá corregir los errores que cometimos para que no vuelva a pasar", señaló.

El extremo del Oviedo también valoró como "necesarios" los días de descanso de los que empiezan a regresar los futbolistas de la plantilla azul para volver "con las pilas cargadas y con la ilusión de intentar conseguir el objetivo, que este tiene que ser el año".

También tuvo tiempo de hablar de la próxima temporada: "Mantenemos el mismo bloque y alguno nuevo que vendrá. A los nuevos habrá que ayudarles y los que estamos aquí tendremos que intentar tirar de esto para arriba". Lo que sí tiene claro el ovetense es que todos los jugadores que visten la camiseta azul son "buenos futbolistas".

Y uno de esos buenos futbolistas es el que se convertirá en jugador del Oviedo en los próximos días, Marco Sangalli, para el que Berjón tuvo buenas palabras: "Es un jugador bastante complicado cuando lo tienes en contra, es muy rápido y da bastante guerra durante todo el parido. Si finalmente se hace espero que venga con ilusión y que nos ayude", concluyó.