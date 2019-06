Bárcenas se queda en el Oviedo

Yoel Bárcenas seguirá vistiendo de azul la próxima temporada y volverá a hacerlo cedido por el Cafetaleros de Tijuana mexicano. El extremo derecho panameño, que concluía hoy su relación con el Oviedo, llegó la pasada temporada al Oviedo en calidad de cedido, con una opción de compra de un millón de euros. Una cantidad desorbitada para Segunda División. El deseo de la dirección deportiva azul de que el atacante siguiera una temporada más hizo que Arturo Elías se pusiera a trabajar para intentar buscar una solución intermedia. Ha sido la gestión del yerno de Carlos Slim la que ha facilitado el acuerdo con el club mexicano y que así el Oviedo pueda seguir contando al menos un año más con un futbolista que había despertado el interés de otros clubes.

Uno de los que le siguió fue el Celta de Vigo, aunque nunca llegó a concretar una oferta firme por el futbolista. La intención de los gallegos era negociar con el Oviedo en el caso de que se hicieran con sus derechos, pero esto no ha sucedido y el Celta no llegó en ningún momento a pasar del interés a una oferta concreta.

Yoel Bárcenas sería el sexto extremo del Oviedo para la próxima temporada. Además de Viti y Borja Sánchez -jugador que puede ocupar esa posición aunque suele situarse en la mediapunta-, que suben del filial, Sergio Egea tendrá a su disposición a Omar Ramos, Saúl Berjón y al primer fichaje que han realizado para la próxima campaña, Marco Sangalli, futbolista procedente del Alcorcón con el que el Oviedo ya ha llegado a un acuerdo.

La acumulación de futbolistas en esta posición hace que el Oviedo vea con buenos ojos que alguno de ellos se vaya. La opción que parece más factible es que sea Viti el que salga del equipo cedido. Al jugador le gustaría que fuera a otro equipo de Segunda División, aunque tampoco sería descartable un proyecto ambicioso en Segunda División B en el que el extremo de Pola de Laviana, de 21 años, pudiera seguir creciendo y, sobre todo, acumulando minutos de juego.

La continuidad de Yoel Bárcenas supone, al margen de que salga o no Viti, una gran competencia en esa posición del ataque azul. Jugadores importantes como Omar Ramos, Saúl Berjón, Sangalli y el propio Bárcenas tendrán no solo que ganarse el puesto si no que deberán mantener el nivel durante todo el curso para que los que se quedan fuera no se lo arrebaten. Y es que si alguna duda ha podido dejar Bárcenas en la recién concluida temporada ha sido precisamente su regularidad. Tras un fulgurante inicio, en el que dio la sensación de ser un jugador desequilibrante en Segunda, fue después bajando un tanto su rendimiento.

El panameño fue, en cualquier caso, un futbolista indiscutible para Juan Antonio Anquela y también después para Sergio Egea. En total, disputó 37 partidos en la Liga, de los cuales 36 los jugó formando en el once inicial. Fue, igualado con Ibrahima, el segundo máximo goleador del Oviedo, con seis tantos. El único que les superó a los dos fue Joselu, que terminó la temporada con diez goles.

En estos momentos, Bárcenas se encuentra disputando con su selección la Copa de Oro de la Concacaf. Hoy, a las 23.30 horas, disputan los cuartos de final ante Jamaica. En el debut de su selección en el torneo, en la fase de grupos ante Trinidad y Tobago, Bárcenas marcó un gol en el 2-0 con el que se impuso Panamá.

Tras el acuerdo por Bárcenas, el Oviedo sigue ahora trabajando también en la continuidad de otro de los jugadores que llegó cedido la pasada temporada y que dejó muy buena imagen. Se trata del defensa Javi Hernández, propiedad del Madrid, y que es una de las prioridades en la dirección deportiva del club azul. El principal problema está en que pueda estar interesado en él algún equipo de Primera División.