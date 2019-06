El Oviedo no toca la puerta

Que la continuidad va a ser una de las principales características de la plantilla del Oviedo para la próxima temporada lo demuestra el hecho de que el club no tenga previsto incorporar a ningún portero, algo que no había sucedido nunca en la última década. En estos diez últimos años, el Oviedo siempre se había reforzado con un portero para empezar su siguiente proyecto. La confianza que tienen en la entidad azul tanto en Alfonso Herrero como en Nereo Champagne ha hecho que eso cambie y que los dos metas, ambos con contrato en vigor, vayan a seguir disputándose la titularidad al menos un año más.

En la pasada campaña comenzó siendo titular Alfonso Herrero, que había llegado antes al club. El portero toledano fue una apuesta que hizo el Oviedo cuando vino al club Fernando Hierro, en la temporada 2016-17. El conocimiento que tenía el técnico malagueño de la cantera del Madrid hizo que apostara por un meta joven (tenía 22 años) que, además, aceptó venir al Oviedo para jugar en su equipo filial, entonces en Tercera División, mientras se entrenaba con el primer equipo y esperaba a que llegara su oportunidad para dar el salto. Y así sucedió. Alfonso comenzó la temporada 2017-18 en el primer equipo y acabó arrebatándole la titularidad a Juan Carlos.

La pasada campaña pasó justo lo contrario. Fue el recién llegado, el veterano Nereo Champagne, el que supo esperar su ocasión en el banquillo hasta arrebatarle el puesto al portero de Toledo. Alfonso jugó las once primeras jornadas, en las que recibió 15 goles, y ya no volvió a jugar hasta las dos últimas jornadas de la competición, en las que Champagne no pudo participar por los problemas de rodilla que le obligaron a operarse el pasado 3 de junio.

Una alternancia que no tuvo lugar cuando Hierro estuvo de entrenador y disponía de Juan Carlos y Esteban como porteros. El meta mallorquín jugó todos los partidos de Liga e impidió que Esteban superase el récord de ser el jugador más veterano en jugar un partido en Segunda. El avilesino sólo jugó esa campaña un partido de Copa del Rey que perdieron (4-3) ante el UCAM.

En la temporada del regreso del Oviedo a Segunda División, los porteros azules fueron el propio Esteban, que comenzó de titular, y Miño, que acabó haciéndose con el puesto en las últimas jornadas de Liga, justo cuando salió del equipo Sergio Egea, entrenador que ascendió al Oviedo de Segunda B a Segunda y que la pasada campaña regresó. Egea será el capitán del barco también la próxima temporada y contará con Champagne y Alfonso como guardianes de la portería azul.